Auto fuori strada a Como salto di 7 metri, feriti

È di due moto coinvolte e un’auto distrutta il bilancio di un incidente stradale con feriti che si è verificato questa mattina, lunedì 9 maggio a Como. Lo scontro è avvenuto in via Ippolito Nievo attorno alle 8.30.

Sul posto la polizia oltre a diversi mezzi dei vigili del fuoco e soccorso sanitario. Nell’incidente l’auto coinvolta ha fatto un salto in una riva di almeno 7 metri e i vigili del fuoco hanno dovuto raggiungere il veicolo per metterlo in sicurezza e collaborare col personale sanitario. Due i feriti.

