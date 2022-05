Benessere: come scegliere un ottimo psicologo a Varese

Gli eventi di questi anni sono stati per molte persone una fonte di preoccupazione intensa, che per alcuni si è trasformata in una vera e propria ansia generalizzata. Non sorprende, quindi, che l’argomento della salute mentale abbia ricevuto maggiori attenzioni anche sui media e nelle discussioni politiche. Allo stesso tempo, è cresciuto l’interesse generale nei confronti di terapia e supporto psicologico, a cui si molti si avvicinano per la prima volta. Scegliere un professionista a cui affidarsi non sempre è facile, in particolare se non si hanno esperienze pregresse. Scopriamo allora i fattori da considerare per selezionare un ottimo psicologo, e le caratteristiche dei professionisti della salute mentale più recensiti di Varese.

Psicologi con ottime recensioni a Varese

Un buon punto di partenza per informarsi sulle caratteristiche di psicologi e psicoterapeuti sono le recensioni lasciate dai loro pazienti. La piattaforma di psicoterapia online Serenis ha esaminato le opinioni degli utenti e verificato le credenziali dei professionisti per assegnare un riconoscimento a chi offre un servizio di ottima qualità. Tra gli psicologi di Varese con le recensioni migliori troviamo professionisti con diversi anni di esperienza, e in grado di offrire assistenza in vari contesti e situazioni. È possibile quindi iniziare percorsi di psicoterapia per adolescenti in difficoltà, oppure per coppie che desiderano discutere insieme problemi all’interno della relazione, anche nella sfera sessuale. Naturalmente si potrà trovare sostegno anche per i disturbi psichici più diffusi, come depressione, ansia, stress e rischio burnout.

Alcuni degli psicologi più recensiti di Varese utilizzano un approccio cognitivo comportamentale, o CBT, basato sull’identificazione di pensieri, comportamenti e della relazione tra i due, e la cui efficacia è comprovata da numerosi studi. Altri professionisti hanno invece un orientamento umanistico rogersiano incentrato sulla persona, con un approccio olistico basato sul rispetto e la fiducia per le capacità di miglioramento individuali. È inoltre possibile ricevere un trattamento tramite tecniche come l’EMDR, che sta per Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari, ed è utilizzata per affrontare problematiche come il disturbo da stress post-traumatico.

Trovare uno psicologo adatto alle proprie esigenze

Per scegliere un professionista con cui iniziare un percorso di psicoterapia efficace e positivo possiamo partire da eventuali disturbi e problematiche, oppure dalle situazioni sulle quali vorremmo lavorare. Cerchiamo quindi uno psicologo che abbia una lunga esperienza con pazienti dalle necessità simili. Concentrarsi su quelli con le recensioni più alte aumenta le possibilità di trovare una persona preparata, con ottimi risultati alle spalle e che sa come far sentire a proprio agio i pazienti. Tra le opinioni degli utenti passati, è utile cercare informazioni più specifiche per verificare che possa esserci una buona compatibilità con lo psicologo prescelto. Oltre all’esperienza e alle qualifiche professionali, infatti, anche il fattore umano conta molto per creare un legame di fiducia necessario per un percorso terapeutico positivo. Alcuni preferiscono ad esempio uno psicologo dall’atteggiamento professionale e che mantenga una certa distanza dal paziente, mentre altri apprezzano un approccio più empatico e partecipativo.

Per quanto riguarda l’organizzazione pratica, se non siamo certi della nostra scelta possiamo optare per un professionista che offra una prima seduta gratuita. Non dimentichiamo inoltre di valutare se la tariffa dello psicologo in questione è alla portata delle nostre tasche.

Infine, alcuni potrebbero preferire la psicoterapia online, e dovranno quindi contattare un professionista che offra questa modalità di supporto. Si tratta di un’opzione particolarmente adatta a chi ha difficoltà di spostamento di qualsiasi natura, oppure una vita frenetica e piena di impegni difficili da coniugare. Al giorno d’oggi si tratta di un servizio la cui diffusione cresce rapidamente, e non dovrebbe quindi essere un problema trovare uno psicologo online adatto alle proprie esigenze.