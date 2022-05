Nuovo carico di aiuti in partenza per l’Ucraina dall’Associazione AnnaSofia

Prosegue la campagna di solidarietà da parte dell’Associazione A.P.S. ‘’AnnaSofia’’ verso la popolazione ucraina. Un nuovo convoglio di aiuti umanitari diretti in Ucraina partirà presto verso le zone a rischio. Tra i beni inviati ci sono computer, medicinali di primo soccorso e aiuti di genere alimentare per adulti e bambini.

Sin dal primo giorno del conflitto in Ucraina l’Associazione si è messa in contatto con enti locali promuovendo una raccolta fondi con la quale, grazie alla generosa solidarietà di tanti sostenitori, è stato possibile inviare circa 85 tonnellate tra cibo, farmaci ospedalieri e tutti gli aiuti necessari alla popolazione in difficoltà.

Il prossimo carico grazie all’intervento di Marco Petino, Vicepresidente del Coordinamento Volontariato Varese, e di Fabrizio Rusponi, volontariato dell’Associazione Anna-Sofia, conterrà tre computer, compresi di server e tastiere, che verranno utilizzati per fini amministrativi nella città di Bucha. Mentre i medicinali forniti da Valore Salute – Network Farmacie Indipendenti verranno destinati alla città di Charkiv, recentemente colpita da bombardamenti russi. Tra i medicinali di primo soccorso inviati rientrano bende sterili e non, bende elastiche di fissaggio, creme per ustioni, pomata per le ferite, siringhe, betadine, paracetamolo, antinfiammatorio, carbone attivo, antispasmica colica, garze e alcol. Non mancheranno generi alimentari e prodotti a lunga conservazione.

Se anche tu vuoi contribuire ad aiutare l’Associazione nei suoi progetti di aiuto ed accoglienza per i rifugiati di guerra, puoi donare il tuo 5×1000 C.F. 95065650129, oppure fare un versamento tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT24V0538710804000003562625