Caronnese, un poker per sognare i playoff

Sognare non costa nulla. E così, a 90 minuti dal termine del campionato e dopo una grande cavalcata, la Caronnese può ancora sperare di accedere ai playoff.

Un obiettivo impossibile solo qualche mese fa ma vicino ora, dopo la vittoria 4-1 di oggi a Sestri Levante, distante solo due punti e con un ultima giornata che potrebbe regalare sorprese, con il Derthona ospite del Novara e il Bra come ultimo avversario a Caronno Pertusella.

A Sestri Levante la squadra di mister Manuel Scalise ha raccolto la terza vittoria consecutiva, la nona in trasferta. Numeri da grande squadra.

LA CRONACA

Parte alla grande la Caronnese, che dopo dieci minuti hanno già una grande occasione per sbloccare la partita: Arpino colpisce l’incrocio dei pali con il colpo di testa su punizione di Vernocchi. Il gol è nell’aria e arriva al minuto 15: azione corale da parte della Caronnese, Rocco verticalizza per Francesco Esposito che dal cuore dell’area di rigore non dà scampo a Salvalaggio. La squadra rossoblu viaggia sulle ali dell’entusiasmo, il tandem Rocco-Santi crea scompiglio in area di rigore al 27’ ma per il raddoppio bisogna però aspettare il 39’: rinvio di Ansaldi, sponda di Santi e destro vincente di Putzolu. Primo tempo praticamente perfetto, rovinato solo dal gol del Sestri Levante. I Corsari riaprono il match con Parlanti poco prima del riposo al termine di un’azione in mischia.

Avvio di ripresa col brivido: il Sestri trova il pari con Parlanti ma l’arbitro annulla probabilmente per un fallo. Dall’altra parte Esposito impegna seriamente il portiere con un’altra conclusione da fuori area. Partita avvincente, Ansaldi si supera su Mesina ma con il passare dei minuti la Caronnese cresce ancora e trova il modo di chiudere la partita. Rocco è lesto nel trovare il tap in vincente dopo un tiro di Santi parato da Salvalaggio. Poi è lo stesso Santi a trovare il fondo della rete con una bella punizione. E la Caronnese, ora, sogna i playoff.