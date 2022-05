A Cesarina Del Vecchio la menzione speciale Rosa Camuna: “Sono emozionata e onorata”

Nel lontano 1987 era la madre di un ragazzo con disabilità. Aveva bisogno di aiuto, supporto, strumenti per vederlo crescere e sviluppare le sue autonomie. Non ci vuole molto per capire che c’era bisogno di strumenti, spazi, occasioni per dare risposte alla disabilità intellettiva o relazionale.

Con alcuni compagni di viaggio, nel 1999 si mise a capo della realtà varesina della Fondazione Renato Piatti, nata dalla costola di Anffas Varese che era sorta nel 1978. Venne prima aperto un spazio a Bobbiate e poi a Bregazzana per poi proseguire, con strutture, servizi, percorsi in aiuto di chi affrontava le proprie disabilità: “La missione di FP è far sì che le persone con patologie psichiche e intellettive e le loro famiglie possano vivere la miglior condizione di benessere possibile nell’arco di tutta la loro esistenza senza discriminazioni fondate sulla disabilità, creando le condizioni per sviluppare o recuperare le loro capacità ed autonomie e per favorirne l’inclusione sociale”.

Quel percorso, affrontato sempre con il sorriso, anche nei momenti più difficili e bui, ha portato la presidente Cesarina Del Vecchio a essere premiata da Regione Lombardia con la menzione speciale della Rosa Camuna, massima onorificenza lombarda.

La notizi del riconoscimento a le è arrivata da Milano inaspettata e preferisce rimandare ogni commento per potersi rendere bene conto limitandosi ad affermare: «Visto il significato del riconoscimento sono sorpresa, emozionata ed onorata».

In 35 anni, la Fondazione ha fatto tanti passi avanti, è cresciuta in termini di offerta e accoglienza, ha diversificato la sua proposta e raccoglie attorno a sé anche la presa in carico precoce dei bambini con disturbi dello spettro autistico.

Una comunità, quella della Fondazione, che ospita oltre 450 persone di 2 agli 80 anni, ha più di 300 dipendenti, medici, terapisti, educatori, 16 sedi e ancora progetti da sviluppare

«A ripensare a quel lontano 1987 quando tutto è iniziato – aveva commentato qualche anno fa la presidente Cesarina Del Vecchio presentando il bilancio sociale – vedere questi numeri un po’ emoziona. Abbiamo fatto tanta strada, abbiamo incontrato genitori e amici che ci hanno aiutato a costruire tutto quello che oggi presentiamo. Abbiamo un ottimo rapporto con il territorio, testimoniato dalle donazioni di privati e aziende. L’orgoglio di avere dei riscontri positivi come testimonia la customer che ci assegna un punteggio di 4,5 su un massimo di 5 punti. Ma anche vedere la nostra popolazione che va dai 2 anni agli 80 a testimoniare che noi offriamo servizi per tutto il cammino e che l’aspettativa di vita si è elevata».

GLI ARTICOLI DEDICATI A CESARINA DEL VECCHIO