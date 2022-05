Tra cibo e comicità una serata esclusiva a Viggiù

Si è svolta lo scorso 27 maggio a Vidisello di Viggiù una cena tutta da ridere, in una serata speciale, con alcuni ospiti attesi: la giornalista Lisa Bernardini ed il comico di Zelig e Colorado, Max Pieriboni.

Il titolo dell’evento era: “Tu ce l’hai Peter Pan?”. Lo spunto è stato dato dal libro di interviste appena uscito della presidente della associazione culturale “Occhio dell’Arte APS” nonché giornalista di stampa estera Lisa Bernardini per la Pegasus Edition: “Tu ce l’hai Peter Pan? Appunti di viaggio in un tempo difficile”, scritto durante il lockdown.

L’incontro, organizzato da Massimiliano Salvioni e dalla consorte Antonella si è svolto accontentando tutti i gusti, grazie ai due ospiti di riguardo: l’autrice del volume ed il comico e cabarettista di Zelig e Colorado per l’occasione anche in parte nell’insolita veste di chef per la cena dell’evento, a cui hanno avuto accesso i soli nominativi in lista d’ingresso. Smessi i panni della cucina, il cabarettista ha intrattenuto i presenti con un momento di spettacolo e di gag improvvisate, che ha a più riprese strappato gli applausi del pubblico.

Parte del ricavato dell’appuntamento, a sfondo gastronomico-culturale, è stato destinato a sostenere il Comitato Aiuti Alimentari di Bisuschio.

Uno speciale di alcuni minuti che riassumera’ i principali momenti dell’happening e le interviste della serata, tutte a cura della giornalista e conduttrice tv Francesca Ghezzani, andrà in onda il 7 giugno all’interno della trasmissione di Well TV “Fatti e Storie da raccontare” Sky e tv Sat Canale 810 Digitale terrestre canale 68.