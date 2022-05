Comincia con una gita ai giardini Estensi di Varese la visita al JRC del Comitato Europeo delle regioni

È cominciata con una gita a Varese la due giorni in Italia di una ventina di amministratori locali e regionali di vari stati europei – dalla Germania alla Polonia, dall’Olanda all’Irlanda – membri del Comitato delle Regioni.

Il loro obiettivo ultimo è il Jrc di Ispra, dove li aspetta, mercoledì 4 maggio, un tour della sede e in particolare dei centri di interesse dei membri del comitato Educazione, Ricerca, Sport, Cultura a cui appartengono all’interno del comitato delle Regioni. Ma la giornata del loro arrivo è stata dedicata alla visita del capoluogo, e a un incontro con il sindaco Davide Galimberti e il vicesindaco Ivana Perusin.

Una “gita” cominciata ai giardini Estensi e a Villa Mirabello, con una visita guidata in inglese della sede comunale che ha coinvolto anche il Salone Estense e la sala Matrimoni.

«Speriamo sia solo il primo di una serie di questi momenti con il comitato – ha sottolineato Ivana Perusin, vicesindaco e assessore alle attività produttive – Questa è un’ottima occasione per creare relazioni internazionali e anche per mostrare le nostre bellezze e magari appassionarli, cosi che possano tornare insieme alle loro famiglie e agli amici».

L’opportunità era stata creata, tra colleghi, da Matteo Bianchi, consigliere della Lega e già candidato sindaco, in qualità di membro del comitato delle regioni, cui partecipa assiduamente. Ma purtroppo, l’unico davvero assente è stato proprio Bianchi risultato positivo al Covid, ironia della sorte, proprio dopo una trasferta europea a Bruxelles e Strasburgo.

In sua vece, con gli ospiti si è intrattenuto il vicecapogruppo Stefano Angei, che ha sottolineato l’importanza dell’attività degli enti locali anche in un contesto europeo: «Realtà che mettono in pratica, nell’intero Continente, l’autonomia a cui siamo cari».