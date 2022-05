Cosa regalare a una donna che ha tutto?

Fare un regalo a una persona potrebbe non essere una cosa semplice. Il rischio è quello di dimostrare di non conoscere i gusti altrui o di regalare cose che già si hanno. Non a caso, uno dei dubbi più comuni è quello di non sapere cosa regalare a una donna che ha già tutto.

Senza dubbio questa domanda non risulta di facile soluzione, ed è per questo motivo che intervengono in soccorso siti come Angolodelregalo, piattaforme pensate proprio per suggerire idee e trovare un regalo all’ultimo minuto. In ogni caso, è bene ricordare che la concezione di “tutto” è piuttosto relativa: c’è sempre qualcosa che una donna desidera, che ancora non ha comprato o che vorrebbe aggiungere alla sua già ampia collezione, apprezzandone anche eventuali doppioni.

In poche parole, per evitare di commettere errori al 100% è fondamentale conoscere i gusti della destinataria del regalo.

Regali personalizzati

Una scelta molto intelligente potrebbe essere quella di puntare sugli oggetti personalizzati, in questo modo non si rischia di cadere nel banale. Gli oggetti personalizzati, infatti, fanno comprendere che il regalo è stato fatto pensando specificatamente al destinatario e non si è deciso di acquistare la prima cosa che capita.

È possibile scegliere tra diverse idee regalo donna personalizzate, come ad esempio i braccialetti con frasi oppure nomi, portachiavi con incisioni, borse con le iniziali ricamate oppure calamite. Ancora, tra i gadget personalizzati rientrano anche quelli con fotografie, come i fotolibri, le tazze, i fotopuzzle, le calamite, le magliette simpatiche, i quadri, ecc. Insomma, i regali personalizzati vanno bene per qualsiasi occasione (e qualsiasi budget).

Pacchetti esperienze

Per una persona che ha già tanti oggetti materiali, un’esperienza da vivere insieme potrebbe essere un regalo molto apprezzato. Si può scegliere una giornata alla spa, una gita in barca, un percorso enogastronomico, una passeggiata a cavallo, un giro in mongolfiera, ecc.

Le idee sono davvero molte e permettono alla destinataria di staccare la spina con la routine quotidiana e trascorrere qualche ora con una persona cara, per far tesoro dell’esperienza vissuta. Anche i biglietti per assistere ad un concerto, rientrano in questa tipologia di regalo, ovviamente è necessario conoscere perfettamente i gusti musicali di chi dovrà utilizzarli.

Gadget divertenti

Tra i regali donna perfetti per un’occasione non troppo importante, vi sono i gadget divertenti. Scegliendo questo tipo di proposte, si può trovare l’oggetto giusto per una donna che non si prende troppo sul serio. Ad esempio, i calzini divertenti, con stampe fantasiose.

Se la destinataria è golosa di sushi, si possono scegliere quelli con disegni di uramaki ed hosomaki, arrotolati proprio a forma di sushi roll. Divertenti anche le pantofole a forma di zampa, buffe da indossare ma al contempo utili nella stagione invernale, per tenere i piedi al caldo.

Se la destinataria del regalo è una dormigliona, si può optare per una sveglia che scappa suonando per tutta la stanza, costringendo chi la utilizza ad uscire dal letto. Per avere maggiori spunti, è consigliabile visitare siti come thinkdonna.it in modo da avere più opzioni.

Regali ecologici

I regali ecologici sono delle opzioni green adatte a chi mette al primo posto il rispetto per l’ambiente. È possibile trovarne di diversi tipi, dalla cosmetica all’oggettistica. Molti brand, negli ultimi anni, hanno fatto del basso impatto ambientale e del packaging riciclabile il loro marchio distintivo. Inoltre, non sono testati sugli animali, in nessun Paese.

Anche le aziende di moda ormai si affidano sempre di più al piccolo artigianato locale e lavorano i tessuti limitando i trattamenti inquinanti, prediligendo le fibre naturali. In alternativa, si può scegliere anche una piantina, se la destinataria ha il pollice verde.