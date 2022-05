Cucciolo di cinghiale investito sulla strada provinciale della Rasa a Varese

E’ successo un’altra volta: dopo il piccolo capriolo investito nei giorni scorsi, un altro cucciolo è stato investito sulla strada provinciale della Rasa, a Varese.

Questa volta è un cinghialino, colpito e scaraventato del colpo ai bordi della strada. Tali incidenti avvengono e si intensificano in un momento molto particolare, dove la vitalità della natura si fa sentire: in particolare gli esemplari maschi giovani, venuti alla luce l’anno scorso, che giunti a maturazione partono per la “colonizzazione” di altri territori.

Per essi è il periodo più critico poiché si espongono appunto ai rischi del movimento fuori dalle aree boschive, come è successo anche oggi alla Rasa.