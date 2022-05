Cuveglio, porte aperte per il nuovo giardino inclusivo dell’acqua

«Un piccolo e prezioso luogo di cultura, aperto a tutti e particolarmente attento alle disabilità motorie e visive». Così il sindaco di Cuveglio, Francesco Paglia, definisce la novità che sarà inaugurata nella località valcuviana giovedì 19 maggio: il “Giardino inclusivo dedicato all’acqua”, ovvero uno spazio a tema dedicato per l’appunto a una risorsa preziosa come l’acqua, realizzato con il contributo di Alfa Srl.

La struttura si trova nei pressi del parcheggio pubblico di via Veneto ed è attrezzato con una serie di pannelli informativi che sono realizzati anche nel linguaggio dei non vedenti e degli ipovedenti. Proprio sulla realizzazione di questi pannelli è intervenuta la società che gestisce il servizio idrico integrato della nostra provincia.

«Quando il sindaco di Cuveglio mi ha proposto questa collaborazione ho subito dato la nostra disponibilità – spiega il presidente di Alfa, Paolo Mazzucchelli – Abbiamo per questo ideato dei pannelli sul ciclo dell’acqua e sul suo utilizzo, studiati per i bambini, ma che penso possano interessare anche gli adulti. Crediamo che questa esperienza possa essere replicata anche altrove e noi mettiamo a disposizione il layout dei pannelli per i comuni che volessero realizzare iniziative analoghe» aggiunge il presidente di Alfa.

«Il tema dell’installazione – prosegue invece il sindaco Paglia – è l’acqua declinata in vari aspetti: decorativo (la pavimentazione), fisico (la fontanella), ludico (con giochi che riproducono la sensazione di fluidità tipica dell’acqua) e culturale, con il racconto visivo e tattile dei complessi processi dell’acqua».

Giovedì a Cuveglio sono attesi, oltre a Paglia e Mazzucchelli, il consigliere regionale Giacomo Cosentino, il presidente di Comunità Montana Simone Castoldi, l’Unione Ciechi, lo Studio Brusa Pasquè che ha progettato il sito, il dirigente scolastico Emanuela Sonzini e gli alunni di alcune classi della Scuola Primaria di Cuveglio accompagnati dalle loro insegnanti, l’Arciprete di Canonica di Cuveglio Don Lorenzo Butti, che benedirà il giardino.