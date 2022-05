Dieci comuni al voto: ecco lo speciale Elezioni 2022

Manca meno di un mese alle elezioni amministrative di domenica 12 giugno: in provincia di Varese andranno alle urne dieci comuni per rinnovare il sindaco e sono chiamati a vota 50mila 729 cittadini. Oggi, sabato 14 maggio, scadeva la possibilità per le liste di presentare la propria candidatura in Comune.

Tra questi, in due paesi c’è solo un candidato sindaco: Bardello (l’unica è Monica Maestroni, vicesindaco uscente, sostenuta dalla lista “Insieme per Bardello”), dove la carica da primo cittadino durerà solo per sei mesi dopo l’esito del referendum dello scorso febbraio che ha decretato la fusione con altri due comuni, Malgesso e Bregano, e diventerà Bardello con Malgesso e Bregano; poi c’è Sangiano, in cui l’unico in corsa è Matteo Marchesi con “Progetto Sangiano: consenso civico e condivisione”.

Il quorum da raggiungere perché le votazioni siano valide è del 40%.

Gli altri paesi in cui si vota sono Besozzo, Marchirolo, Galliate Lombardo, Sumirago e Brissago Valtravaglia. Nella zona del gallaratese si vota a Cassano Magnago (il comune più grande e l’unico sopra i 15mila abitanti che prevede il ballottaggio) e Ferno, dove il sindaco uscente Filippo Geusaldi non si ricandida in quanto indagato per voto di scambio politoc-mafioso; in entrambi i Comuni il centrodestra si presenta spaccato: il vicesindaco Mauro Cerutti ha “strappato” la maggioranza uscente di Ferno, optando per una corsa in solitaria e tentando il tris da sindaco dopo i due mandati nel 2007 e nel 2012, mentre parte dell’amministrazione attuale insieme alla Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sostiene Sarah Foti. A Cassano Magnago la lista del sindaco uscente Nicola Poliseno, insieme a Fratelli d’Italia, appoggia la candidatura di Pietro Ottaviani, mentre Lega e Forza Italia si sono riuniti sotto il nome di Osvaldo Coghi.