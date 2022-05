Due campi estivi nell’estate Erdis Coop a Varese

L’estate per i bambini e i ragazzi di Varese si arricchisce di due nuove proposte. Erdis Coop, che dal 2018 gestisce le attività di pre scuola e doposcuola in città, organizza i centri ricreativi estivi per la fascia d’età 6-11 anni, a partire dal 20 giugno, fino al 2 settembre.

E…state a sorpresa! Indiani a Varese

è il tema del centro estivo per il quale è stata richiesta la disponibilità della scuola e delle aree esterne della scuola “Galileo Galilei” in Via Carrano 8, mentre

E…state felici a testa in giù

è il centro estivo che si intenderebbe organizzare alla scuola “L.Sacco” in Via Brunico 57.

Partecipando ad una “Manifestazione d’interesse” indetta dall’Amministrazione Comunale cittadina, è stata richiesta la disponibilità delle sedi per le quali si rimane in attesa che si concluda la procedura di assegnazione.

Il proposito di Erdis Coop è quello di offrire alle famiglie che lavorano un’opportunità di assistenza e di sicurezza per bambini e ragazzi in due aree diverse della Città di Varese.

Non mancheranno attività di gioco e di animazione, pur su argomenti e contenuti diversi nei due centri, all’insegna della massima allegria, della scoperta e dell’avventura.

Nelle ore di relax della lunga giornata animativa si creerà anche uno “spazio compiti” con l’assistenza di educatori/animatori esperti già presenti nei servizi di doposcuola. Sono previste, altresì, uscite in piscina e gite in ambiente esterno ed è garantita l’intera giornata alimentare.

L’apertura giornaliera sarà dalle 7.30 alle 17.30 con uscita facoltativa alle 13.30.

A breve, una volta conosciute definitivamente le sedi dei centri estivi ,si apriranno le iscrizioni e saranno fornite informazioni dettagliate sull’intera organizzazione del servizio.

Per informazioni i riferimenti è possibile scrivere all’indirizzo centroestivo.varese@gmail.com o chiamare il numero 345 6223285