Festa di Madonna Regina a Busto Arsizio fino al 5 giugno

È iniziata lo scorso 21 maggio e proseguirà fino al 5 giugno la festa del rione di Madonna Regina a Busto Arsizio, organizzata come sempre dalle Acli in via Favana 70. Musica, sport, teatro per i bambini, tornei di carte e tanti momenti di socialità riempiono il programma della festa.

Di seguito il programma

LUNEDI’ 23

Ore 15:00S. Rosario

Ore 20:30 torneo di Burraco & Scala 40

MARTEDI’ 24

Ore 20:00 cena “SAPORE dI MARE” su prenotazione

Ore 20:00 torneo di PALLAVOLO

MERCOLEDI’ 25

Ore 15.00 S.Rosario

STAND GASTRONOMICO APERTO FINO ALLE 70.30

Ore 21.00 incontro con canzoni e preghiere a Maria figlia ,sorella e madre, animato da Don Stefano Colomb

GIOVEDI’ 26

Ore 20-00 cena SPAGNOLA “PAELLA” su prenotazione

Ore 20:00 torneo di PALLAVOLO

Ore 20:30 torneo di Burraco & Scala 40

VENERDI’ 27

Ore 15: 00 S. Rosario sul luogo della processione

Ore 21:00 processione MARIANA con I 50enni

STAND GASTRONOMICO APERTURA AL TERNINE DELLA PROCESSIONE

SABATO 28

Ore 21:30 serata live con la URLO BAND

DOMENICA 29

Per tutta la giornata ci sarà Il MERCATINO CREATIVO DEGLI HOBBISTI!

Ore 10:30 S.Messa COLORATA

Ore 12:00 APERITIVIAMO CON LE CASCINE

Ore 15.00 spettacolo dei BURATTINI ” FANFURLA” di Elis Ferracini

Ore 17:00 DIMOSTRAZIONE E PROVA dI TIRO CON L’ARCO a cura del gruppo ARCIERI TRE TORRI

Ore 2000 musica live con la FAMOUSA BALCON BAND

Ore 22:30 spettacolo pirotecnico “FUOCHI D’ARTIFICIO*

LUNEDI’ 30

Ore 21:00S. Messa per i defunti della Parrocchia

STAND GASTRONOMICO CHIUSO

MARTEDI’ 31

Ore 20:30 TORNEO CALCIO BALILLA

MERCOLEDI’1

Ore 20:00 Finale del torneo di PALLAVOLO

Ore 20:30 torneo di CALCIO BALILLA / torneo di Burraco & Scala 40

GIOVEDI’2

Ore 20:00 cena STUFATO D’ASINO CON POLENTA su prenotazione

Ore 21:00 si balla con L’orchestra MASSIMO PEDRETTI

VENERDI’3

Ore 21:00 SERATA DANZANTE con intrattenimento MUSICALE, DI SET

SABATO 4

Ore 17:00 esibizione di HIP HOP con la scuola di ballo “REAL FAMILY*

Ore 20.00 cena AMERICAN GRAFFITI ( HAMBURGER & PATATINE ) su prenotazione

Ore 21:00 serata musicale con la TRIBUTE BAND ZONA CREMONINI

2022

DOMENICA 5

Ore 10:30 Messa e commemorazione defunti ACLI

Ore 13:00 Pranzo ACLI su prenotazione

Ore 16:00 finali di Burraco & Scala 40 & CALCIO BALILLA

Ore 17 ESTRAZIONE LOTTERIA cOR APERITIVO in MUSICA