Giornata del verde pulito a Sacconago

L’Amministrazione aderisce all’iniziativa di volontariato ambientale “Giornata del verde pulito” promossa da Regione Lombardia sin dal 1987 per informare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali.

Quest’anno si svolgerà domenica 15 maggio. La giornata mira a sensibilizzare i cittadini e le cittadine, a partire dai più giovani, sulle tematiche ambientali affinché sviluppino un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive, si lavora, si studia e si passa il tempo libero.

L’obiettivo della giornata è, in particolare, quello di sensibilizzare sull’abbandono dei rifiuti, chiedendo di dedicare qualche ora a ripulire alcune aree delle città, con guanti e sacchetti alla mano.

A Busto la manifestazione si svolgerà nella zona industriale di Sacconago: associazioni e cittadini sono invitati a partecipare ad attività di raccolta dei rifiuti abbandonati a partire dalle ore 8.30, orario in cui è previsto il ritrovo del partecipanti in viale dell’Industria. I volontari dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione personali, AGESP S.p.A. garantirà la fornitura dei sacchi, il prelievo dei rifiuti raccolti in modo differenziato e il successivo smaltimento (Iscrizioni alla mail ecologia@comune.bustoarsizio.va.it).

Anche quest’anno all’iniziativa sarà collegata una call fotografica.

I partecipanti potranno inviare le foto più rappresentative della Giornata alla mail ecologia@comune.bustoarsizio.va.it : il Comune invierà a sua volta le più significative alla Regione Lombardia che provvederà poi alla pubblicazione sul portale eventi regionale e sui suoi canali social a partire dal 1° giugno. Gli utenti avranno la possibilità di votare la foto più emblematica entro il 15 giugno. In palio per i Comuni la disponibilità di uno spazio a Palazzo Lombardia per un evento da organizzare in occasione del pre-Forum dello Sviluppo Sostenibile, che si terrà nel mese di ottobre 2022.