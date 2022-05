Con “Giusto Inperfetto” Castello Cabiaglio diventa “il paese dei bambini”

Festa dei bambini e tradizionale mercato domenicale del Giusto Inperfetto a Castello Cabiaglio nel fine settimana del 4 e 5 giugno prossimi.

Sabato pomeriggio, 4 giugno, spazio ai più piccoli con giochi, sport, laboratori artistici letture per l’infanzia, spettacoli serali e diurni, una tendata notturna e yoga mattutino. Alla sera ci sarà anche l’esibizione di Claudio Madia in “Saltimbanco”, spettacolo circense del fondatore della Piccola Scuola di Circo di Milano. Un appuntamento che riempirà la piazza di magia e sorrisi.

Alla domenica, per gli appassionati di Lego, sarà disponibile la mostra di opere realizzate con i mattoncini con tanto di spazio di gioco libero per creare piccoli manufatti. Oltre al mercatino, come di consueto, ci sarà un ricco stand gastronomico a partire dal sabato pomeriggio con le birre artigianali Beautiful Rebels e il camioncino itinerante del Gelandando.