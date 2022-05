A Grantola il Corpo Musicale torna in scena con il concerto del 2 giugno

L’appuntamento del 2 giugno è un evento molto atteso in paese, è organizzato in collaborazione con la Pro loco e l’amministrazione comunale di Grantola

Sono stati due lunghi anni in cui sembra che il tempo si sia fermato; niente attività sociale, niente

eventi, niente momenti di aggregazione. A farne le spese, oltre tutti i cittadini, anche le associazioni che, pur con mille problemi, hanno sempre portato un po’ di svago e cultura nelle nostre valli. Ora è giunto

finalmente il momento di ricominciare.

Il Corpo Musicale di Grantola si ripresenta in paese con la prima uscita dopo la pausa dovuta alla pandemia. Lo fa nella ricorrenza della festa della Repubblica nel tradizionale “concerto del 2 giugno”. Così commenta l’evento il Presidente Giancarlo Clarà: «Sono stati due lunghissimi anni che hanno influito pesantemente sulle attività della nostra banda già afflitta, come del resto per le piccole realtà della provincia, da innumerevoli problemi. Per noi è stato faticoso riassemblare tutte le attività, a partire dalle prove, che prevedono un severo protocollo per lo svolgimento. Ora è tempo di riprendere a fare ciò che ci ha sempre supportato: fare musica!».

L’appuntamento del 2 giugno è un evento molto atteso in paese, è organizzato in collaborazione con la Pro loco e l’amministrazione comunale di Grantola la quale, durante la serata, celebra il battesimo civico dei diciottenni. Quest’anno poi si dovrà sopperire alle due passate annate, quindi verranno consegnate le copie della Costituzione anche ai diciottenni del 2020 e 2021.Il concerto sarà diretto dal maestro Francesco Bruni L’appuntamento è per la serata del 2 giugno presso il cortile dell’oratorio di Grantola, per ritornare a una tranquilla e, ci auguriamo, normale attività sociale.