L’isis di Tradate continua il suo percorso internazionale

L’Isis Don Milani di Tradate continua nel suo impegno per valorizzare la propria attività a livello internazionale sviluppando relazioni con diverse scuole nell’ambito dei progetti d’interscambio promossi a livello europeo. Questa settimana tocca all’iniziativa “Heritage for development”, che mette insieme docenti e studenti impegnati ad analizzare il tema dell’eredità industriale, folkloristica, paesaggistica e artistica dei diversi territori del Vecchio Continente coinvolti con l’obiettivo di trarne indicazioni per lo sviluppo nell’immediato futuro.

Non solo, perché i ragazzi giunti nella terra dei laghi e gli stessi allievi della scuola tradatese diretta dal dottor Vincenzo Mita sono impegnati in un hackathon, ovvero una sorta di competizione informatica, per trovare la miglior soluzione in tema di strategia di digitalizzazione dell’arte. Un’occasione preziosa per loro di mettersi alla prova e accrescere le proprie competenze nel confronto con allieve e allievi europei in questi in provincia di Varese per conoscere il nostro territorio ma anche il nostro modello formativo.