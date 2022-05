Il Malpensa Express si rifà il look: entro novembre sarà qualificata l’intera flotta

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi ha effettuato oggi due sopralluoghi, in stazione Cadorna a Milano e alla stazione di Saronno, per visionare il primo treno Malpensa Express completamente rinnovato ed entrato in servizio nei giorni scorsi.

RESTLYNG DELLA FLOTTA – Il restyling ha riguardato gli interni, quindi sedili e arredi, e la livrea esterna. Entro novembre saranno riqualificati tutti i 14 convogli che effettuano le 145 corse giornaliere tra Milano e l’aeroporto internazionale. Il ripristino della flotta dei Malpensa Express prevede un investimento di Trenord di oltre 1,1 milioni di euro.

MAGGIOR COMFORT – “L’obiettivo – ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile – è offrire agli utenti un servizio sempre più adeguato. Il rinnovo del Malpensa Express non è solo estetico ma è funzionale. Sono stati infatti rinnovati i sedili e gli altri arredi interni per rendere il viaggio più confortevole”.

NUMERI IN CRESCITA – “Il Malpensa Express – ha proseguito l’assessore regionale – è un servizio in netta ripresa e apprezzato. Sono stati superati i livelli di frequentazione pre covid, con 11.600 passeggeri giornalieri diretti allo scalo nelle prime settimane di maggio. Il treno dunque si conferma uno dei mezzi migliori per raggiungere il principale aeroporto lombardo”.

IMPEGNO DI REGIONE – L’assessore ha ricordato anche gli investimenti sulle altre linee lombarde, dove gradualmente stanno entrando in funzione i treni nuovi acquistati da Regione: “Con un investimento straordinario di 2 miliardi di euro, a livello lombardo stiamo cambiando la metà della flotta costituita da treni vecchi che Trenord ha ereditato da Trenitalia. E stiamo lavorando sulla puntualità del servizio, che è in miglioramento: da questo punto di vista il Malpensa Express è una punta di diamante attestandosi sul 92% di puntualità. Stiamo lavorando molto anche sulle altre tratte, in sinergia con Rfi che gestisce gran parte della rete lombarda. Per far viaggiare bene gli utenti, infatti, sono necessari treni moderni ma anche binari.