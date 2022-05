È morto Ray Liotta, star di “Quei bravi ragazzi”

È morto giovedì 26 maggio a 67 anni di età l’attore statunitense Ray Liotta.

Da come riporta il The Guardian, l’attore sarebbe morto nel sonno mentre si trovava nella Repubblica Dominicana per le riprese di “Dangerous Waters”, il suo ultimo progetto cinematografico.

Nella sua lunga carriera si annoverano numerosi classici del cinema, tra cui “Quei bravi ragazzi”, “L’uomo dei sogni”, “Cop Land” e “Una moglie per papà”.

Nel 2005 vinse il Primetime Emmy Awards come miglior attore non protagonista nella serie drammatica “E.R. – Medici in prima linea”. Tra le diverse nomination a prestigiosi premi, nel 1987 ricevette quella al Golden Globe per il miglior attore non protagonista per l’interpretazione nel film “Qualcosa di travolgente”, diretto da Jonathan Demme.