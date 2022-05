Violento incidente tra una moto e un’auto a Gemonio. Grave il centauro

Un violento incidente tra una Fiat Panda e una moto Kawasaki è avvenuto, poco prima delle ore 22 di mercoledì 25 maggio, in via Verdi a Gemonio, all’altezza dell’incrocio – che immette verso il paese – con le vie Battisti e Campiuso, a poche decine di metri dal ponte della ferrovia che passa al di sopra della statale.

Ad avere la peggio il motociclista, un giovane residente nella zona (secondo le prime informazioni avrebbe 24 anni), per il quale è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso in uscita in codice rosso.

La motocicletta era diretta verso Cittiglio e si è scontrata con la Panda condotta da un 21enne che stava svoltando verso il paese.

Il centauro è stato sbalzato di sella ed è volato per una ventina di metri atterrando sul lato opposto della strada; distrutta la moto e danneggiata in maniera profonda anche l’automobile il cui conducente è stato portato in ospedale per accertamenti fisici oltre che per lo spavento. L’elisoccorso, atterrato nei pressi della vicina cementeria, è decollato poco prima delle 23 in direzione dell’ospedale di Circolo di Varese con a bordo il ferito più grave.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze, una automedica, i Vigili del Fuoco chiamati a mettere in sicurezza i veicoli e i Carabinieri che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso. La strada statale è rimasta bloccata per circa due ore, con le vetture provenienti da entrambe le direzioni che sono state deviate sul tratto di strada nuova che passa tra Gemonio, Caravate e Cittiglio.