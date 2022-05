Come organizzare un viaggio in Islanda? Ecco tutto quello che c’è da sapere

L’Islanda è un’isola del Nord Europa, situata a 300 km dalla Groenlandia, caratterizzata da paesaggi naturalistici mozzafiato: rocce, fiordi, vulcani e ghiacciai costituiscono uno scenario davvero suggestivo. Proprio per questo motivo, è nota anche come “terra del fuoco e del ghiaccio”. Sono sempre di più i turisti che ogni anno scelgono l’Islanda come meta per i loro viaggi, specialmente coloro che amano il trekking oppure le attività avventurose in generale, ed è proprio per soddisfare le esigenze di queste persone che molte compagnie e tour operators organizzano anche viaggi avventura in Islanda.

Informazioni utili sull’Islanda

Organizzare un viaggio in Islanda non è particolarmente complicato, occorre semplicemente avere un po’ di conoscenza del luogo, così da non perdersi nulla di interessante. Per quanto concerne i documenti necessari per accedere all’isola, basta una carta di identità in corso di validità e il passaporto. Per ricevere assistenza sanitaria sul territorio islandese, basta la tessera sanitaria, ma non bisogna dimenticare che le visite ordinarie sono a pagamento, per questo potrebbe essere utile stipulare una copertura assicurativa. In genere, se ci si affida a un viaggio organizzato, è compresa anche la polizza medica. Per quanto concerne la valuta, in Islanda si utilizza la Corona Islandese; un euro è pari a 139,72 ISK (secondo i tassi di cambio attuali).

Quando partire e dove soggiornare

L’Islanda è caratterizzata da luoghi imperdibili che si trovano un po’ in tutta l’Isola. Molte persone, però, sottovalutano tali bellezze naturali e commettono l’errore di soggiornare nella capitale, ovvero Reykjavik. Da qui, raggiungere alcuni dei punti di maggior interesse richiede spostamenti anche di centinaia di KM. Proprio per questo motivo, il suggerimento è spostarsi (meglio se avvalendosi di un’auto a noleggio oppure un camper) in modo da gestire in comodità ogni tappa e soggiornare in diverse località. Questo, però, non significa che bisogna omettere la capitale dall’itinerario: qui vi sono alcune tappe imprescindibili, come il Parco Nazionale Þingvellir, situato su una frattura causata sulla deriva dei continenti, e “l’Anello d’Oro”, il geyser più antico del mondo. Ma qual è il periodo migliore per partire? In genere i turisti affollano l’isola durante i mesi estivi, per questo potrebbe essere consigliato visitarla prima dell’alta stagione, se le condizioni meteo lo permettono.

Cosa visitare in Islanda

Premesso che, come già detto, l’Islanda è caratterizzata tutta da posti suggestivi, vi sono delle zone che bisognerebbe includere nel proprio tour:

Húsavík: si tratta di un villaggio le cui acque sono abitate dalle balene. Proprio per questo, con un’escursione in barca, potrebbe essere facile avvistarne una. C’è anche un museo dedicato a questo cetaceo, da visitare assolutamente.

si tratta di un villaggio le cui acque sono abitate dalle balene. Proprio per questo, con un’escursione in barca, potrebbe essere facile avvistarne una. C’è anche un museo dedicato a questo cetaceo, da visitare assolutamente. Dyniandi: nel fiordo di Anarfjordur , si trovano queste incantevoli cascate, caratterizzate da ben sette salti. Uno di questi, in particolare, ricorda il vestito di una sposa.

nel fiordo di , si trovano queste incantevoli cascate, caratterizzate da ben sette salti. Uno di questi, in particolare, ricorda il vestito di una sposa. Hveravellir: tra i ghiacciai Langiökull e Hofsjökull, c’è questo sito naturalistico che ospita delle piscine naturali nelle quali è possibile immergersi durante i mesi più caldi.

tra i ghiacciai Langiökull e Hofsjökull, c’è questo sito naturalistico che ospita delle piscine naturali nelle quali è possibile immergersi durante i mesi più caldi. Lago Mývatn: situato nella zona nord dell’Islanda, questo lago è una delle zone più visitate. Questo perché il paesaggio è davvero suggestivo e inoltre è possibile vedere molteplici specie di fauna locale (anatre, cigni e trampolieri in particolare).

Come anticipato, questi sono solo alcuni dei posti imperdibili da visitare, ma le bellezze presenti Islanda sono innumerevoli.