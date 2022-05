Orientamento post diploma: il 18 maggio si terrà lo Smart Future Accademy

«In Lombardia sono presenti 22 Istituti Tecnici Superiori, che si racconteranno in questo evento speciale – spiega Lilli Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy– sarà una giornata importante per tutti quei ragazzi delle superiori, che vorrebbero raggiungere il mondo del lavoro con competenze tecniche e tecnologiche. Gli ITS infatti rappresentano la formazione terziaria ricercata sempre di più dalle imprese e che nel 2020 ha visto l’80% dei diplomati ITS trovare lavoro. Un dato significativo quello del Ministero dell’Istruzione, soprattutto se messo nel contesto della pandemia, che evidenzia sicuramente la grande voglia di mettersi in gioco dei ragazzi di adesso e il valore della formazione ITS».

Mercoledì 18 maggio si svolgerà l’evento di orientamento indirizzato ai ragazzi delle scuole superiori Smart Future Academy Speciale ITS Lombardia 2022, organizzato in collaborazione con la RETE ITS Lombardia.

Il programma della mattinata inizierà alle ore 9:00 con i saluti istituzionali di Melania De Nichilo Rizzoli, Assessore Formazione e Lavoro Regione Lombardia e Roberto Sella, Coordinatore rete ITS Lombardia, per concentrarsi poi sulle esperienze di studenti ITS, docenti e imprenditori legati al mondo ITS, che avranno la possibilità di rispondere alle molte domande degli studenti delle superiori. Ognuna delle tre sezioni dell’evento sarà moderata da un esperto ITS, che medierà tra le parti, per costruire un dialogo attivo e interessante per i giovani.

Nella prima parte dell’evento i ragazzi potranno ascoltare le testimonianze di Simone De Agostini, Lorenzo Losa e Roberta Vallone, studenti ITS, che racconteranno del loro percorso formativo all’interno degli ITS e delle concrete opportunità occupazionali offerte dagli Istituti Tecnici Superiori. Modererà Daniele Bianchi, CEO Opiquad.

Nella seconda parte sono attesi invece i docenti degli ITS: Stefano Vismara, imprenditore e docente Innovaprofessioni; Roberto Della Rupe, imprenditore e docente ITS Machina Lonati e Gianluca D’Urso, professore ordinario all’Università di Bergamo. I docenti parleranno ai ragazzi dei valori su cui si basano gli Istituti Tecnici Superiori, illustrando l’importanza degli ITS nel territorio lombardo. Modererà Debora Ferroni, Junior solution developer.

La parte finale sarà dedicata a imprenditori e figure di successo provenienti dal mondo ITS: Alessandro Munari, Solution Application Engineer & Academy Education Coordinator di Mitsubishi; il giovanissimo Paolo Tesoro, founder Grapes.lab, videomaker, content creator e ex studente ITS ; Simone Mora, imprenditore Plus Biomedicals.

Smart Future Academy è un progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, sia per le scuole che per le famiglie e valido ai fini PCTO ma anche a tutti gli imprenditori e genitori.

Istituti scolastici e studenti

Per partecipare è necessaria l’iscrizione online dell’istituto e delle classi sul sito di Smart Future Academy alla pagina ISCRIZIONI: https://bit.ly/2Rpcia9

Successivamente la segreteria invia una mail con le informazioni (link all’evento)

L’iscrizione è necessaria per poter avere successivamente l’attestato delle ore di frequenza.

Le ore rientrano nei programmi PCTO.

Ospiti, imprenditori, giornalisti, genitori, studenti universitari: