Pedone urtato da un autobus in via Sacco a Varese

Urtata da autobus mentre attraversava via Sacco. È accaduto questa mattina, martedì 24 maggio, intorno alle 8.

Il lieve incidente, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, è avvenuto di fronte al Comune in ora di punta: un bus urbano della linea Z diretto verso la questura, si è fermato all’altezza di via Robbioni. Alcune persone sono scese, altre salite. Poi l’autobus è ripartito: in quel momento stava attraversando la strada una donna. Per fortuna l’autobus viaggiava ad una velocità ridottissima. La donna non si è accorta che il mezzo si stava mettendo in movimento ed è stata colpita. La brusca frenata dell’autista ha fatto cadere alcuni studenti che viaggiavano sul bus. Solo ferite molto lievi per quattro studentesse una di 12 anni, due di 14 e una quindicenne. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Varese.