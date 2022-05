A Pietra Ligure torna la più grande infiorata d’Europa con oltre 1200mq di tappeti floreali tra le vie del borgo antico

Per “Pietra Ligure InFiore”, l’attesissima Rassegna Internazionale delle Infiorate Artistiche, manca davvero poco. La settima edizione, infatti, torna sabato 28 e domenica 29 maggio e si prepara ad essere l’evento del settore più importante e più grande d’Europa.

Galleria fotografica Infiorata Pietra Ligure Estate 4 di 6

Un evento unico, vero e proprio punto di riferimento internazionale è uno straordinario mix di arte, cultura e tradizione. Fin dalle prime ore dell’alba, infatti, i turisti potranno godere di ogni fase dell’evento: dalla tracciatura dei disegni, alla posa dei fiori, ma non solo, per i tappeti infatti saranno utilizzati fiori freschi, interi o sminuzzati, bacche, semi, thé, caffè e farine. L’estensione minima dei singoli tappeti è di minimo 18mq.

Magia straordinaria per una rassegna senza eguali che fonde tradizione e innovazione nella cornice suggestiva della bellezza del borgo antico di Pietra Ligure. Pietra Ligure InFiore è un momento imperdibile per turisti di tutte le età.

Uno straordinario mix di arte, cultura e tradizione per un evento unico che ad ogni edizione vede la partecipazione di migliaia di persone e che sarà arricchito da numerose iniziative collaterali tra le vie e le piazze del borgo antico, ricoperto da tappeti floreali, vere e proprie opere d’arte effimera. Non solo fiori quindi ma anche suggestivi spettacoli, tra giochi di luce, videomapping, concerti e atmosfere incantate.

La manifestazione, a cadenza triennale, è organizzata dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l’Associazione Circolo Giovane Ranzi, la cui tradizione dei maestri infioratori affonda le radici nei primi anni dell’800 con la celebre “Stella di Ranzi”, che ogni anno in occasione della festa del Corpus Domini anima la piccola frazione pietrese.

Saranno oltre 1200mq di tappeti floreali.

La manifestazione inizierà nella serata di venerdì 27 maggio al Cinema Teatro Comunale Guido Moretti, con il benvenuto alle delegazioni partecipanti e la presentazione dei gruppi. Sabato 28 le fasi della preparazione, e per tutta la giornata di domenica 29 maggio, si potrà godere della straordinaria cromia dei quadri floreali.

All’edizione numero sette targata 2022, Pietra Ligure ospiterà 44 gruppi provenienti da diverse regioni italiane e 8 città europee: Offenburg e Mühlenbach (Germania), Chateaumeillant (Francia), Ponteareas e Castropol (Spagna), Anykščiai (Lituania), Csömör (Ungheria) e Uniejów (Polonia). Nazione ospite d’onore quest’anno sarà l’Argentina con la città di Buenos Aires. La città argentina, infatti, è legata alla Liguria e a Pietra Ligure dagli stretti rapporti storico-culturali originati dall’importante storia di emigrazione della fine dell’Ottocento/inizi del Novecento.

Novità di questa edizione è il contemporaneo svolgimento, all’interno della rassegna internazionale, della prima edizione del Festival nazionale ”Infiorate dei ragazzi” organizzato dall’Associazione Nazionale Infiorate artistiche “Infioritalia”, che vedrà la partecipazione di 10 gruppi di ragazzi, provenienti da tutta l’Italia, con l’obiettivo di stimolare e formare le giovani generazioni nel proseguire l’antica tradizione dei tappeti floreali ed a strutturare un momento di aggregazione giovanile, intorno a questa forma artistica.

Nell’ambito della manifestazione, sia sabato che domenica, è previsto un mercato di prodotti orto-floro vivaistici e delle eccellenze agro-alimentari liguri con il coinvolgimento delle aziende produttrici regionali e con la collaborazione delle varie associazioni di categoria del settore quali Coldiretti Cia e Confagricoltura.

A Palazzo Comunale si svolgeranno convegni ed incontri, come l’Assemblea dell’Associazione Nazionale Infiorate Artistiche “Infioritalia” e un convegno internazionale sul progetto di costituzione di una “rete” che possa collegare a livello mondiale tutti i gruppi che si occupano di infiorate.

Tra mare, montagna, spiagge, sport, gastronomia e relax Pietra Ligure è la vacanza ideale per grandi e piccini: consultate il ricchissimo calendario degli eventi “Pietra Family Experience” e scegliere ogni giorno quale vacanza fa per voi.

Per saperne di più e restare sempre aggiornati sugli eventi www.visitpietraligure.it, con l’innovativo e interattivo virtual tour/skymap, inoltre a disposizione anche la guida turistica in formato pocket, in italiano, inglese e tedesco, oltre alla mappa illustrata della città con i percorsi del centro storico, e la nuova guida enogastronomica “Pietra gourmet.