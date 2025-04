Pietra Ligure inFiore 2025: arte e bellezza in fiore il 24 e 25 maggio

Due giornate dedicate alla bellezza, alla creatività e alla tradizione: “Pietra Ligure in fiore” torna il 24 e 25 maggio 2025, confermandosi uno degli eventi più rappresentativi dell’arte effimera in Europa. Il centro storico della cittadina ligure si prepara ad accogliere visitatori e artisti da tutto il continente per un fine settimana che profuma di fiori, storia e passione.

Una manifestazione dai numeri straordinari

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di 800 maestri infioratori, in arrivo da 48 città e 13 Paesi, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Austria, Lettonia, Lituania, Estonia, Ungheria, Portogallo, Polonia, Paesi Bassi, oltre alla delegazione speciale del Messico.

I partecipanti daranno vita a 1.200 metri quadrati di tappeti floreali, utilizzando petali freschi ed essiccati, per comporre vere e proprie opere d’arte tra le vie, le piazze e i caruggi del borgo. Un’esperienza unica che trasformerà Pietra Ligure in un autentico museo en plein air.

Un viaggio nella tradizione dell’arte floreale

Lanciata nel 2004, la rassegna è diventata un punto di riferimento europeo per l’arte dei tappeti di fiori, valorizzando il sapere artigianale e la dimensione partecipativa di una tradizione radicata in molte comunità.

Fin dall’alba del sabato, i visitatori potranno osservare da vicino ogni fase del processo: dal disegno sul selciato alla posa meticolosa dei fiori. Un’occasione rara per scoprire l’arte effimera come espressione autentica di bellezza condivisa e identità culturale.

Atmosfere da vivere e profumi da scoprire

Sabato 24 maggio, il borgo vivrà uno dei suoi momenti più emozionanti con la “Notte dell’Infiorata”: una serata immersiva tra videomapping sulla Basilica di San Nicolò, danza aerea della Luna Bianca e il concerto del Maestro Luca Morelli, per un’esperienza coinvolgente tra arte, musica e tecnologia.

Il fine settimana proseguirà con le visite guidate alle infiorate, in compagnia dei maestri infioratori, per scoprire i segreti e le tecniche di questa forma d’arte effimera. Sul lungomare, il Festival della Lavanda proporrà mercatini, esposizioni a tema e laboratori creativi per tutte le età, mentre concerti e performance diffusi animeranno le piazze e i caruggi del borgo. Per consultare il programma dettagliato, scoprire tutte le novità e prenotare le attività, clicca qui: visitpietraligure.it.