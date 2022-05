Playoff Casale – Varese, aperta la vendita dei biglietti

Manca sempre meno al primo turno dei playoff di Serie D. Domenica 22 maggio il Città di Varese farà visita al Casale a tre settimane di distanza dalla sfida di campionato conclusa 0-0 (leggi qui).

Cornice della sfida sarà lo stadio “Natale Palli” di Casale Monferrato. Gara secca, con i nerostellati che si sono guadagnati il fattore campo e il vantaggio in caso di parità (ci saranno i supplementari, ma in caso di equilibrio dopo 120′ festeggerà il Casale), grazie al punto di vantaggio in classifica al termine del campionato.

La società piemontese ha comunicato le modalità di vendita dei tagliandi per la gara di domenica:

I biglietti della tribuna centrale, tribuna laterale e settore locali, potranno essere acquistati a partire dalle ore 14.30 di domenica presso il botteghino dello Stadio ‘Natale Palli’ di Casale Monferrato. Per disposizioni della Prefettura di Alessandria, per motivi di ordine pubblico, la vendita dei biglietti alla tifoseria organizzata di Varese è consentita ESCLUSIVAMENTE online sulla piattaforma ‘Do It Yourself’ (link), entro le ore 19:00 di sabato 21 maggio 2022. Non sarà possibile, quindi, per loro, acquistare il biglietto in altre modalità.

I prezzi dei biglietti con relativo settore:

GRADINATA A (settore locali) 5€

TRIBUNA LATERALE A e B 10€

TRIBUNA CENTRALE 15€

GRADINATA B (settore ospiti) 10€