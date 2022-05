Pali, traverse, ma nessun gol: termina 0-0 tra Casale e Varese

Il Varese pareggia 0-0 in casa del Casale, non riesce ad agganciare al terzo posto i nerostellati, ma esce dal “Natale Palli” con la consapevolezza di aver fatto una partita di gran carattere in casa di una delle formazioni più in forma e più attrezzate del Girone. Non ci sono gol, ma il Varese colpisce due traverse: Parpinel nel primo tempo e Mapelli nella ripresa, mentre il Casale recrimina per il palo di Continella. Una gara giocata a viso aperto dalle due squadre, intensa, con buoni ritmi e anche un calcio gradevole, ma che non regala tre punti a nessuno. Statistica importante: è la terza gara consecutiva senza subire gol per i ragazzi di mister Porro.

Galleria fotografica Casale - Varese 4 di 36

Nota negativa di giornata l’infortunio di Parpinel, schierato dal primo minuto dopo lo stop per il guaio al ginocchio, ma out dopo meno di 20′ per un riacutizzarsi del problema dopo uno scatto.

In classifica il Varese non raggiunge il terzo posto, ma guadagna un punticino sul Derthona, che cade in casa contro l’Rg Ticino, e sul Bra, sconfitto in casa del Vado 2-1. Il Novara invece sfrutta il pareggio della Sanremese contro il Sestri Levante (2-2) e con il pari senza reti di Gozzano è matematicamente promosso in Serie C.

FISCHIO D’INIZIO

Con le due vittorie di fila il Varese si è risollevato portandosi a tre punti dal terzo posto in classifica, occupato proprio dal Casale. La squadra di Gianluca Porro si presenta quindi al “Palli” con l’idea di agganciare i nerostellati in graduatoria. I biancorossi scendono in campo con il solito 3-5-2: l’infortunio di Priori riporta tra i pali Trombini mentre nei 10 di movimento si rivede Parpinel in difesa con Mapelli e Monticone. In attacco confermati Mamah e Pastore. Il Casale di Marco Sesia – squalificato – si schiera con il collaudato 4-3-3 che in attacco vede Giacchino, Forte e Candido.

PRIMO TEMPO

Parte con il piede sull’acceleratore il Varese, che si crea subito un paio di buone opportunità per passare in vantaggio. Al 4′ Mamah vince il duello con Darini, calcia da buona posizione ma manda fuori. Poco dopo, al 5′ su azione d’angolo, è sfortunato Parpinel che salta bene di testa, incorna deciso ma vede la palla respinta dalla traversa. Purtroppo la gara del difensore termina al 19′ quando si infortuna e deve lasciare il campo a Marcaletti. Il Casale con il passare del tempo mette pressione ai biancorossi, che lasciano più campo e al 33′ rischiano sul destro a giro di Continella che colpisce il palo lontano. Lo stesso Continella ha un’altra buona opportunità al 35′ quando viene servito in ottima posizione da Candido, ma di testa manda fuori di un soffio. Il finale è giocato a viso aperto dalle due squadre, ma la mira non premia i vari stoccatori e il primo tempo si chiude con la girata di testa di Pastore da buona posizione che non trova la porta.

SECONDO TEMPO

Riparte su buoni ritmi anche la ripresa, con il Varese che si fa apprezzare per delle azioni palla a terra che però non trovano sbocco. L’occasione arriva allora da calcio piazzato: Disabato batte teso in mezzo dalla fascia destra, Guerci con i pugni anticipa Monticone, sulla ribattuta Mapelli stacca bene ma il suo colpo di testa termina sulla parte alta della traversa. Risponde subito il Casale con Forte, che viene servito in area di rigore, si gira sul mancino ma Trombini è attento e para con i piedi. La gara resta su ritmi gradevoli, ma le due squadre non riescono a trovare occasioni da gol, anche perché il gioco subisce gli effetti dei tanti cambi. Per il finale mister Porro si gioca la carta Cantatore, decisivo mercoledì contro il Vado, e Di Renzo, che si fa vedere al 41′ con un destro potente e preciso che però Guerci para bene. Nei 3′ di recupero non ci sono più occasioni e la gara termina 0-0.

TABELLINO

CASALE – VARESE 0-0 (0-0)

Casale (4-3-3): Guerci; Gilli, Darini, Silvestri, Casella; D’ancora, Martin (23′ st Gianola), Continella (29′ st Montenegro); Giacchino, Forte (38′ st Amayah), Candido (23′ st Gatto). A disposizione: Paloschi, Mullici, Brunetti, Albisetti, Onishenko. All.: Sesia.

Varese (3-5-2): Trombini; Mapelli, Monticone, Parpinel (19′ pt Marcaletti); Foschiani (6′ st Battisella), Gazo (20′ st Cantatore), Disabato, Piraccini (35′ st Premoli), A. Baggio; Mamah (37′ st Di Renzo), Pastore. A disposizione: Vono, Di Renzo, Minaj, Tosi, Mendolia. All.: Porro.

Arbitro: Di Loreto di Terni (Pasquini e Della Monica)

Corner: 3-5. Ammoniti: D’Ancora per il Casale; Foschiani, Monticone per il Varese. Recupero: 1’ + 3’.

Note: giornata serena, terreno in buone condizioni.

SERIE D GIRONE A – XXXVI GIORNATA

Domenica 1 maggio ore 15.00: Caronnese – Ligorna 2-0; Casale – Varese 0-0; Fossano – Borgosesia 1-0; Gozzano – Novara 0-0; Derthona – Rg Ticino 1-2; Lavagnese – Chieri 2-2; Pdhae – Imperia 3-1; Saluzzo – Asti 1-3; Sanremese – Sestri Levante 2-2; Vado – Bra 2-1.

CLASSIFICA: Novara 79; Sanremese 71; Casale 60; Varese 57; Derthona 55; Bra, Chieri 52; Sestri Levante 51; Caronnese 50; Borgosesia 48; Gozzano, Vado, Pdhae 47; Ligorna 46; Asti 44; Rg Ticino 41; Fossano 40; Lavagnese 30; Imperia 29; Saluzzo 18.