Processo all’educatrice, “La Casa nell’Albero“ di Cantello estranea ai fatti

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Cooperativa Sociale Eureka! a titolo di rettifica.

Sottolineiamo che l’articolo da voi pubblicato in data 17 maggio 2022 alle ore 17.49 dal titolo “Mio figlio messo in castigo all’asilo nella stanza buia: educatrice a giudizio a Varese” contiene, a nostro avviso, una grave inesattezza. Nell’articolo si parla di “Asilo nido nel comune di Cantello”. L’unico Asilo Nido presente sul territorio di Cantello è la struttura da noi gestita “La Casa nell’Albero”, che è assolutamente estranea ai fatti riportati e che non ha mai avuto alcun rapporto di lavoro con la persona imputata.

Cooperativa Sociale Eureka!

La Casa nell’Albero – Cantello