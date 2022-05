Rivincita Skorpions: Lions battuti 20-7

Bella e importante vittoria per gli Skorpions Varese che a Bergamo (Stezzano per la precisione) si vendicano dei Lions – unica squadra finora capace di batterli – e conquistano il successo per 20-7. Un risultato positivo, reso ancora più dolce dal doppio sorpasso ai danni dei leoni, scavalcati sia nella classifica del Girone B che in quella nazionale, dove si accomodano al secondo posto. In classifica solo i Giaguari Torino – percorso netto 6-0 – sono davanti ai ragazzi di coach Holt.

LA PARTITA

Dopo un primo squillo bergamasco, si è messa in moto la coppia qb-ricevitore Crosta-Zanovello che ha ribaltato il parziale a favore degli Skorpions, andando all’intervallo avanti 14-7.

La gara resta equilibrata a lungo, ma nell’ultimo parziale i due calci vincenti di Girardi allungano il vantaggio varesino fino al definitivo 20-7.

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 10

Hogs Reggio Emilia vs Aquile Ferrara 12-0

Pirates Savona vs Sentinels Isonzo 28-23

Lions Bergamo vs Skorpions Varese 7-20

Giaguari Torino vs Reapers Torino 63-13

Daemons Cernusco vs Saints Padova 20-7