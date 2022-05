Ruba al supermercato del centro di Varese e poi aggredisce a calci e spintoni i carabinieri

Sorpreso a rubare al supermercato di piazza Trento ha scatenato al sua rabbia anche contro i carabinieri arrivati sul posto dopo la chiamata degli addetti alla sicurezza. È successo giovedì 5 maggio al punto Carrefour di piazza Trento a Varese, a due passi dalla stazione ferroviaria, dove un uomo di 29 anni (algerino, disoccupato e irregolare sul territorio) è stato fermato perché trovato a rubare alcuni generi alimentari tra gli scaffali.

Immediata la chiamata ai carabinieri contro i quali l’uomo si è scagliato con calci e spintoni. Fortunatamente non si è registrata nessuna contusione per i militari. L’uomo, invece, immediatamente bloccato, è stata arrestato per violenza e resistenza a un Pubblico Ufficiale e furto aggravato.

L’arrestato, espletate le formalità è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Varese e successivamente sottoposto nella mattinata di venerdì 6 maggio alla direttissima che ha visto convalidare l’arresto e disporre il divieto di dimora nel Comune di Varese. L’uomo inoltre, irregolare sul territorio, sarà colpito da decreto di espulsione dallo Stato.