Sacchetti Summer Camp, il campo estivo di basket e divertimento

Un piccolo paese tranquillo tra le montagne trentine, a ridosso delle Dolomiti Bellunesi, dove respirare aria pulita e ammirare la natura incontaminata; un corso d’acqua che collega i paesi di Mezzano e Fiera di Primiero costeggia una pista ciclabile, molto comoda per raggiungere i campi da basket e ideale per i ragazzi che quindi non dovranno camminare in strada. Il Sacchetti Summer Camp è il camp estivo di basket e divertimento dove poter imparare dai migliori.

Brian Sacchetti, giocatore di Serie A, ex Nazionale di Basket Italiana e figlio dell’attuale allenatore della Nazionale Romeo (Meo) Sacchetti, è un professionista nel suo lavoro. Imparare da lui vuol dire “imparare dai migliori”.

Il Camp si svolgerà a Fiera di Primiero, in Trentino. I ragazzi alloggeranno all’albergo Salgetti, a Mezzano, semplice e accogliente, sempre stato meta di squadre e ritiri sportivi. L’organizzazione è a cura di SpiritualTour.

Il team di istruttori qualificati sarà capitanato da:

BRIAN SACCHETTI

Giocatore professionista di basket. Una carriera in serie A, grazie al lavoro costante, passione e dedizione, che l’ha portato a vestire la maglia della nazionale. Non a caso il Camp porta il suo nome.

OMAR BUSANA

Giocatore e istruttore di basket. Una vita dedicata alla pallacanestro, mettendo a disposizione dei ragazzi, la sua esperienza e la sua passione per l’insegnamento.

DAY CAMP O FULL CAMP

Sarà possibile scegliere tra due differenti tipologie di camp.

IL DAY CAMP COMPRENDE:

– Pranzo (6 giorni)

– Assicurazione e assistenza sanitaria

– Kit sportivo

– Attività alternative

QUOTA= 180€ + 30€

(comprensivi di iscrizione e quota associativa)

Special Coach: Brian Sacchetti

IL FULL CAMP COMPRENDE:

– Soggiorno in pensione completa (7 giorni e 6 notti)

– Special Coach Brian Sacchetti

– Istruttori qualificati

– Allenamento individuale e di gruppo

– Kit sportivo

– Assicurazione e assistenza sanitaria

– Attività alternative

QUOTA = 490€ + 30€

(comprensivi di iscrizione e quota associativa)

L’iscrizione al Full Camp avviene con il versamento di una caparra di 200€. L’iscrizione al Day Camp avviene con il versamento di una caparra di 100€.

Le quote vanno versate entro il 15 Maggio 2022 (la restituzione delle caparre avverrà solo per motivi di salute)

UNA GIORNATA TIPO AL SACCHETTI SUMMER CAMP

ore 07.30 – Sveglia

ore 08.00 – Colazione

ore 09.00/12.00 – Allenamento

ore 12.30 – Pranzo

ore 15.00/18.00 – Allenamento

ore 19.30 – Cena

ore 22.30 – Luci spente