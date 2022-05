Saluzzo battuto 2-0, Varese matematicamente ai playoff

Il Varese batte 2-0 il Saluzzo e si prende tre punti che lo qualificano matematicamente ai playoff. In una gara senza grandi emozioni e giocata su ritmi compassati, a decidere sono le reti al 9′ del primo tempo di Pastore e al 26′ della ripresa di Minaj. Minimo sforzo e massima resa per la squadra di mister Porro, che ha colpito quando necessario, amministrando in maniera matura il match e concedendo pochissimo al Saluzzo che, arrivato a Masnago con solo 16 giocatori, ha comunque fatto la sua gara.

Se i playoff per i biancorossi sono sicuri, la vittoria del Casale a Bra allontana la possibilità di raggiungere il terzo posto – importante in ottica favore di campo -, con i nerostellati che possono accontentarsi di un pareggio nell’ultima giornata, ma che in ogni caso saranno la contendente del primo turno agli spareggi. La sconfitta interna del Derthona contro la Sanremese dice anche, infatti, che il Varese è sicuro almeno del quarto posto e l’ultima di campionato – in casa del Pdhae domenica 15 maggio – servirà giusto per prepararsi al meglio in vista della post season.

FISCHIO D’INIZIO

Basta un punto al Varese per assicurarsi i playoff, ma con una vittoria rimarrebbero aperte le speranze di terzo posto, utile per avere il primo turno degli spareggi in casa. Intanto al “Franco Ossola” la squadra di mister Porro gioca l’ultima della stagione regolare ospitando il Saluzzo ultimo e già retrocesso. Assenti in casa varesina Foschiani per squalifica e Parpinel per infortunio, oltre ai Priori, D’Orazio e Leo Baggio, nel 3-5-2 in porta c’è Trombini, difesa con Mapelli, Monticone e il 2004 Battistella, alla prima da titolare. Sulle fasce Ale Baggio a destra e Marcaletti a sinistra mentre in mediana il regista è Disabato affiancato da Cantatore e Piraccini. In attacco Di Renzo e Pastore. Il Saluzzo di mister Briano arriva a Masnago con appena 16 giocatori e in campo si schiera con un 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Bedino, Gaboardi e Ientile.

PRIMO TEMPO

Inizia forte il Varese e, dopo un gol annullato per fuorigioco a Di Renzo, Pastore fa le prove con un destro potente che Virano para in angolo. Dal corner successivo, al 9′, i biancorossi trovano il vantaggio: Disabato dalla bandierina, Mapelli sponda di testa e Pastore in girata mette in rete per l’1-0. Messa la testa avanti, il Varese però rallenta e per diversi minuti non si fa più pericoloso. Il Saluzzo prova a prendere un po’ di campo, anche senza creare grandi grattacapi alla difesa biancorossa, sempre ordinata. La gara non offre molto, sono tanti gli errori in impostazione, i varesini sbagliano spesso l’ultimo passaggio e così bisogna aspettare il 44′ per un’emozione: azione personale di Pastore che entra in area da sinistra e calcia con un esterno destro che si stampa sul primo palo. Il primo tempo si chiude così con il Varese avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

Doppio cambio per il Saluzzo all’intervallo, che riparte con Thiam e Crudo al posto di Ientile e Cinquemani, ma quello che non cambia è il ritmo della gara. I primi minuti del secondo tempo sono ancora avari di emozioni e al 15′ mister Porro inserisce Minaj e Premoli per Ale Baggio e Pastore, applaudito dal pubblico. Al 18′ si fa vedere Di Renzo che entra in area da sinistra e prova il destro verso il secondo palo, trovando la parata in angolo di Virano. Il Saluzzo si fa vivo al 20′ con un sinistro pericoloso di Crudo dal limite dell’area che Trombini alza sulla traversa. Al 26′ però il Varese mette a segno il raddoppio: Minaj vince un rimpallo al limite dell’area e batte Virano in uscita per il 2-0 biancorosso. Due minuti dopo il Varese sfiora ancora il gol ma sul cross basso di un ispirato Minaj da sinistra né Marcaletti né Cantatore riescono a deviare in rete. Nel finale il Varese amministra, mister Porro fa esordire tra i grandi il capitano della Juniores Emanuele Sofio e la gara termina sul diagonale di Premoli che esce di poco. I biancorossi fanno festa per i playoff conquistati, si prendono gli applausi del “Franco Ossola” e iniziano a pensare alla post season.

