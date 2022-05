Porro: “Varese ai playoff primo traguardo. E ora può succedere di tutto”

Il Varese batte 2-0 il Saluzzo ed è sicuro di affrontare i playoff contro il Casale. Al termine della gara del “Franco Ossola” la parole di mister Gianluca Porro sottolineano l’importanza del traguardo raggiunto: «Pur senza una prestazione entusiasmante, condita dalla giusta tensione, che dal mio punto di vista era anche preventivata, siamo riusciti a vincere. Ci sono sempre mille componenti, ma abbiamo finito ancora a zero. Siamo stati bravi a sbloccarla subito e poi congelarla nel momento giusto e a portare a casa questo primo, importante e straordinario obiettivo. Non dobbiamo dimenticare i sacrifici che ha fatto la società, i ragazzi e il fatto che due anni fa questa piazza affrontava la Terza Categoria. Quest’anno nonostante il valore della rosa e gli sforzi, niente era banale e scontato. Questo traguardo mette in fila una serie di ringraziamenti importanti, da Neto, Bertoletti, Bezzi, ma anche Vago, Issam, Basso e De Carli e tutti quelli che lavorano e si fanno in quattro. Faccio anche dei ringraziamenti speciali per il gruppo della Juniores».

«Tra i ringraziamenti – prosegue mister Porro – devo citare anche Ezio Rossi, che con il suo lavoro ha portato la squadra a livelli importanti. Nel momento del cambio mi aspettava un lavoro forse da fuori semplice, anche da veniva da un momento difficile, io ho cercato di portare serenità, convinzione, autostima e fame rabbiosa. Ci sono davanti 21 giorni che possono portare obiettivi importanti, ma gli uomini veri hanno obiettivi importanti e questa di oggi è una prima vetta raggiunta di un cammino fatto di mille peripezie, sacrificio e sudore. Ma rimane un primo obiettivo e la gioia di oggi deve lasciare spazio nei prossimi giorni alla mentalità vincente di sapersi porre obiettivi più importanti settimana per settimana».

Parlando dei singoli, mister Porro spiega: «Battistella si è guadagnato il posto a Casale, in una gara tirata contro un avversario di valore. Mi aspetto questo atteggiamento da ogni singolo perché da qui a due settimane ci sarà bisogno di tutti e può accadere qualsiasi cosa. La prestazione dei ragazzi però mi lascia sereno e questa è la cosa più importante. Disabato è un giocatore che ha un valore importantissimo e la sua storia parla per lui. Credo che debba migliorare ancora sui tempi di gioco, a Casale ha fatto un’altra gara stratosferica e le sue prestazioni lievitano quando ha i tempi giusti per giocare la palla».