Seravalli: “Abbiamo sbattuto contro la difesa della terza in classifica”

SERAVALLI 1 – «Dispiace avere raccolto una sconfitta di queste proporzioni ma abbiamo sbattuto contro la terza forza del campionato che, soprattutto nel secondo tempo, ha dimostrato di essere tale. Nel primo tempo abbiamo approcciato bene la gara cercando soluzioni varie in attacco e provando a passarci bene la palla. Nella seconda frazione ci abbiamo riprovato ma Brescia è stata brava a chiudere e noi abbiamo faticato molto contro la loro difesa: il tabellino dice 14 palle perse solo nei secondi 20′ ma dobbiamo riconoscere lo sforzo fatto dai ragazzi per provare a fare risultato.

Un tempo è stato positivo, nell’altro potevamo decisamente fare meglio ma non siamo riusciti a fronteggiare con le dovute armi la fisicità di Brescia».

SERAVALLI 2 – «Vene e Sorokas molto larghi? Abbiamo la fortuna di lunghi atipici che possono giocare dentro o fuori, che hanno tiro da 3 e in questo gruppo comprendiamo anche Caruso come si è visto. Abbiamo alternato diverse soluzioni e costruito molto bene tiri aperti anche nella ripresa, non solo all’inizio, però le percentuali sono state minori».

SERAVALLI 3 – «Non conosco gli altri risultati e mi fido di voi quando mi dite che potevamo ancora essere in corsa: sapevamo di poterci giocare le possibilità playoff e sarebbe stato un coronamento di una stagione difficile. Il desiderio c’era e nel primo tempo si è visto, poi abbiamo sbattuto contro una difesa molto solida e preparata: potevamo sicuramente fare meglio visto un parziale ampio finale. Ma l’approccio era quello giusto».

MAGRO 1 – «Mi prendo la responsabilità del primo tempo: in settimana abbiamo provato a far qualcosa di diverso contro una Varese particolare che gioca small ball: partiti con Moss su Keene per avere tanta fisicità ma siamo ancora indietro sui meccanismi rispetto alla difesa principale che è più collaudata. Si sarebbe potuto fare meglio in termini di pressione e riempimento dell’area. Nell’intervallo siamo tornati ai vecchi canoni e lasciato solo 22 punti nella ripresa».

MAGRO 2 – «Varese è comunque una squadra che sa fare male, che gioca in modo inusuale aprendo tanto l’area dando spazio al tiro da 3 e alle penetrazioni degli esterni, Noi abbiamo fatto un ottimo lavoro sul capocannoniere Keene, sia in difesa sia attaccandolo e costringendolo al fallo. Peccato per qualche errore di Amedeo, speravamo in un bottino superiore. Altra grande serata, larga vittoria in una partita che per la classifica non contava. Ma il lavoro non è finito: ora ultimi due giorni liberi e poi basta pause e sotto con l’ultima a Bologna e quindi con i playoff».