Si ribalta un’auto a Morazzone, ferito un uomo di 47 anni

Un incidente stradale ha caratterizzato la prima mattina di Morazzone: coinvolto un uomo di 47 anni che, secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori, si è ribaltato con l’automobile mentre percorreva la via Per Castronno, quella che dalla parte alta del paese ridiscende verso la località omonima. (foto di repertorio)

Il ferito non sarebbe in gravi condizioni, tuttavia è stato trasportato in “codice giallo” verso l’ospedale da un’ambulanza giunta sul posto. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura e i Carabinieri.