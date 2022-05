Tragico incidente sull’A4 tra Marcallo e Arluno, quattro morti

Tragico incidente sull’A4 in direzione di Venezia, dove poco prima delle 10 di oggi, mercoledì 11 maggio, un’auto e un furgone si sono scontrati nel tratto tra Marcallo e Arluno provocando quattro morti.

Sul posto cinque ambulanze, un’automedica e due mezzi dell’elisoccorso inviati dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza per prestare soccorso ai sei uomini coinvolti: tre di 30 anni, uno di 35, uno di 49 e un uomo di età non nota. Per due 30enni, il 35enne e l’uomo la cui età al momento non è stata identificata, però, purtroppo non c’è stato nulla da fare e il personale sanitario ha potuto solamente constatare il decesso in loco.

In gravi condizioni anche un altro 30enne, trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano con traumi multipli. Meno severe le condizioni del 49enne alla guida del furgone, che è stato comunque portato in codice verde all’Ospedale di Magenta per ulteriori accertamenti. L’incidente ha richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’ATS di Torino.