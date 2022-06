1° giugno, è la Giornata mondiale dei genitori

Con il claim “Apprezza tutti i genitori in tutto il mondo”, è proprio l’ONU a sancire, nel 2012, l’importanza della Giornata mondiale dei genitori. Quest’anno il pensiero va anche alle migliaia di genitori ucraini al momento dilaniati dalla guerra e all’inclusione delle famiglie arcobaleno della comunità LGBTQ+ internazionale.

Il Global Day of Parents che si celebra oggi, mercoledì 1° giugno, non ha solo lo scopo di omaggiare papà e mamme, ma vuole favorire la riflessione riguardo l’evoluzione negli anni del ruolo genitoriale, come inclusivo di ognuno e formativo delle più svariate personalità dei piccoli. Lo slogan “Apprezza tutti i genitori in tutto il mondo” vuole però ricordare anche tutti i nostri genitori che con i loro sacrifici e le loro lotte, si sono sempre messi a disposizione per il bene dei propri figli.