A1 Life: come ottenere una protezione su misura dai rischi

La quotidianità è costellata da difficoltà e rischi, non sempre evidenti, che possono avere un pesante impatto su qualità e tenore di vita. Anche la situazione in apparenza più stabile, dal punto di vista del lavoro e della salute, per esempio, può andare incontro a bruschi cambiamenti. Per questo motivo, è importante affidarsi a consulenti assicurativi esperti, capaci di offrire le informazioni e gli strumenti necessari per proteggere al meglio i propri beni più preziosi.

Occuparsi del futuro dei figli

Rivolgersi a una società di intermediazione assicurativa valida e riconosciuta come A1 Life dà modo di affrontare la questione in maniera pratica e costruttiva. I consulenti, infatti, effettuano una precisa analisi dei diversi aspetti della vita del cliente e illustrano i pericoli a cui può andare incontro. Ad esempio, viene valutato il costo che un figlio rappresenta: da 0 a 18 anni si arriva in media 171.000 euro, per poi aumentare ulteriormente (Fonte dati: Osservatorio Nazionale Federconsumatori). Cosa fare quindi? La soluzione è un piano di risparmio adeguato alle risorse disponibili, in modo da accantonare i fondi necessari a coprire le spese senza problemi.

Protezione sul posto di lavoro

Un altro aspetto importante da prendere in considerazione riguarda il rischio di incidenti sul lavoro, considerando che nel 2020 ne sono stati registrati 644.906 (Fonte dati: Analisi sulla numerosità degli infortuni, Inail, 2020). Diventa quindi urgente mettere in atto misure assicurative a tutela della propria sicurezza sul posto di lavoro, che siano calibrate al tipo di mansione che si svolge e ai relativi pericoli.

Soluzioni assicurative per la casa

Un altro ambito che richiede attenzione riguarda la casa, un bene fondamentale da proteggere nella maniera più accurata possibile. Un consulente A1 Life può aiutare a definire soluzioni specifiche per la tutela della casa da tutti i possibili danni a cui è esposta, determinati, per esempio, da atti di vandalismo, calamità naturali o furti. Anche mobili e beni preziosi al suo interno possono essere assicurati, per una protezione veramente completa.

Misure di sanità integrativa per tutta la famiglia

Per affrontare la vita di tutti i giorni con maggiore serenità, è importante occuparsi della salute, attraverso visite, screening preventivi ed eventuali terapie. Tutto ciò, però, può essere complicato da portare avanti se ci si affida solo al Servizio Sanitario Nazionale. Definire forme di sanità integrativa è il modo migliore per prendersi cura della salute di tutta la famiglia, evitando lunghi tempi di attesa per attuare percorsi diagnostici e terapeutici efficaci.

La trasmissione della cultura assicurativa

Un consulente capace passa attraverso un accurato percorso formativo che gli fornisce la conoscenza approfondita dei prodotti disponibili e degli aspetti normativi e che, inoltre, favorisce lo sviluppo di capacità di dialogo e di empatia, essenziali per creare una vera connessione con il cliente, capirne le esigenze e trasmettere una necessaria cultura assicurativa, spesso carente nel nostro paese.

Suscitare una seria consapevolezza dei rischi che si corrono si accompagna alla costruzione di una rete di protezione attorno a sé e ai propri cari che permette di guardare al futuro con maggiore fiducia.