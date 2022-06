Acconciatori ed estetisti, a Castellanza l’incontro su alternanza e apprendistato

Un appuntamento per incontrare le aziende del settore benessere e presentare loro le opportunità del sistema duale, per illustrare nei dettagli la logica e il funzionamento dell’alternanza formativa e dell’ apprendistato di primo livello; questi i principali obiettivi dell’incontro “AAA Alternanza/Apprendistato/Artigianato/ Acconciatore/Estetista cercasi” programmato tra il Centro di Formazione Professionale (CFP) di Castellanza del CIOFS-FP Lombardia e le Confartigianato territoriali sia di Varese che dell’Alto Milanese. L’impegno e l’interesse per la formazione nel settore benessere del CFP delle suore salesiane è evidente dall’aumento degli allievi che frequentano

– sia il corso dell’estetica, nato 2 anni fa e che giunge con il 2022/23 alla conclusione del primo triennio con i primi allievi che arriveranno a qualifica professionale

– sia il settore acconciatura (in cui il CIOFS di Castellanza è attivo da circa 20 anni) che per la seconda volta consecutiva partirà con una doppia prima classe

Di qui la partnership con Confartigianato a diversi livelli, dal regionale al provinciale, proprio per qualificare queste esperienze “duali”, in cui la formazione dei giovani si svolge quasi a metà tra CFP e impresa. «Infatti nei corsi CIOFS dell’Istruzione e Formazione Professionale (che consentono ai ragazzi dopo le medie di completare l’obbligo di istruzione imparando anche un lavoro) la formazione in azienda – spiegano i promotori – ha una durata che passa dalle 240 ore annue della 2° alle 500 della 4°, come nei percorsi professionali del centro e nord Europa, dove la disoccupazione giovanile e la dispersione scolastica sono vicine allo zero. Tirocini curricolari, gratuiti, sicuri, coperti da assicurazione, che si svolgono interamente in impresa, con progetti individuali, trovando l’azienda giusta per ogni singolo allievo. Che ha modo di crescere completando direttamente nel mercato del lavoro la preparazione tecnica avviata al CFP Ma anche grande occasione per le aziende per esprimere la propria capacità formativa, per affiancare le giovani generazioni, appassionarle ad un mestiere, di conoscere giovani in crescita, di contribuire alla loro maturazione e professionalizzazione. Quello che già don Bosco chiedeva e cercava presso gli imprenditori. E che serve ancora (e forse di più) adesso».

«Ma le aziende – prosegue la nota stampa – non nascono per fare questo: hanno bisogno di un supporto. E il CIOFS è felice di darlo. L’incontro serve proprio per comprendere meglio come funzionano questi “percorsi in alternanza” (compreso l’apprendistato formativo), capire cosa prevede la normativa, approfondire la proposta formativa del CIOFS, valutare gli aspetti organizzativi e burocratici, incontrare le persone dedicate a queste attività, vedere e toccare con mano i laboratori, apprezzare la formazione tecnica proposta. E magari candidarsi ad ospitare uno stagista già a partire dal prossimo autunno. L’appuntamento è per lunedì 4 luglio dalle ore 11 alle ore 13 presso la sede del CFP, in via Montessori 6 a Castellanza (di fianco alla clinica Humanitas Mater Domini). Per informazioni/adesioni usare il seguente modulo on line”. https://forms.gle/DG68QkEi4cUAphPz8