Alessandro Sallusti a Varese per presentare “Lobby & Logge”

Il direttore di Libero Quotidiano, Alessandro Sallusti, presenterà mercoledì 8 giugno, a Varese (ore 20.45, Cinema MIV – Sala Nettuno, in via Bernascone 13), il suo ultimo libro intervista, scritto con il magistrato Luca Palamara, “Lobby & Logge”, edito da Rizzoli. L’evento è organizzato dal coordinamento cittadino del movimento civico “Lombardia Ideale – Fontana Presidente”, rappresentato in Regione dal Consigliere Giacomo Cosentino e in Comune dal Consigliere Stefano Clerici.

Il movimento, che lo scorso 21 maggio ha tenuto, alla presenza del Governatore Fontana e di Matteo Salvini, la sua assemblea regionale con gli oltre 200 amministratori locali che esprime, annuncia dunque un altro appuntamento importante per l’azione politica e culturale che porta avanti.

“E’ un evento cui tenevamo molto – spiega il coordinatore regionale Cosentino – e sono davvero felice che il direttore Sallusti ci abbia dato la sua disponibilità. La giustizia, con i suoi problemi e le sue storture – prosegue –, è un tema su cui siamo molto sensibili e poterne parlare con chi, insieme a Luca Palamara, ha acceso i riflettori su un mondo ai più purtroppo oscuro, sarà interessante e stimolante per la nostra gente, specie nella città dove siamo nati e dove siamo molto radicati. Non dimentichiamo – sottolinea Cosentino – che il 12 giugno si voterà per i cinque referendum sulla giustizia su cui sarà necessario dire altrettanti ‘sì’, quindi l’incontro arriva nel momento giusto”.

“Avere ospite Alessandro Sallusti – dichiara il Consigliere varesino Stefano Clerici – è un motivo di grande soddisfazione, perché, partendo dalle rivelazioni inquietanti di ‘Lobby & Logge’ e del precedente libro-conversazione con il dottor Palamara, ci consentirà di approfondire una questione fondamentale per la civiltà del nostro Paese, quella giustizia troppo spesso tradita che ha un bisogno vitale di essere riformata”. L’incontro per la presentazione del libro, moderato dal giornalista Fabio Pasini, sarà introdotto dal Coordinatore cittadino di Varese Ideale, Franco Formato. “Per la nostra comunità, i nostri rappresentanti, sostenitori e amici – commenta Formato – sarà una serata particolarmente interessante, sia per chi ha letto i libri di Sallusti e Palamara sia per chi lo farà. Ci aspettiamo una grande partecipazione e invito quanti non fossero ancora a conoscenza dell’appuntamento a venire con noi mercoledì sera al Cinema MIV. Conoscere, capire, approfondire il tema giustizia oggi – conclude il coordinatore di Varese Ideale – è assolutamente necessario perché parliamo di un aspetto primario nella vita di tutti noi”.