Alla scoperta del lago della Cavegna con il Cai Luino

Domenica 3 luglio il Cai Luino propone un’escursione in Ticino (CH) con meta il lago della Cavegna.

La Valle Onsernone con il suo rilievo impervio si insinua in un profondo e selvaggio solco glaciale che segue, da oriente a occidente, il percorso giornaliero del sole. Situata al margine dei centri e delle principali vie di traffico, ha mantenuto nel tempo un proprio fascino particolare, fatto di silenzi e di tranquillità.

PROGRAMMA

A partire dalla stazione filovia Salei, facendo una staffetta con alcune auto, si raggiungerà la fine della strada carrozzabile nel Pian delle Cascine evitando 4km di asfalto e l’assenza di posteggi. A piedi si proseguirà su strada sterrata per poi accedere al sentiero che sale all’alpe Porcaresc. Si raggiungerà poi il passo della Cavegna, che mette in comunicazione la Val Vergeletto dalla Val di Campo. Oltrepassato la sella in pochi minuti si giungerà al lago della Cavegna (1978 m.).