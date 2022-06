Auto e furgone si scontrano a Jerago con Orago, un ferito

Incidente sulla via Varesina a Jerago con Orago, questa mattina, sabato 11 giugno, poco prima delle 8.

Per cause ancora in corso d’accertamento un’autovettura e un furgone si sono scontrati sulla SP 341. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi, liberato mediante l’uso di cesoia/divaricatore il conducente dell’auto rimasto incastrato e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, tre persone, due di 60 anni e un uomo di 45. L’uomo a bordo dell’auto è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo. Gravi ripercussioni sul traffico: la strada è stata chiusa per per permettere i soccorsi.