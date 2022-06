A Bardello Alpini in festa per i 90 anni del gruppo

Era il 12 giugno 1932 quando gli alpini aprirono il gruppo a Bardello. Domenica, quindi, è prevista una giornata di festa e celebrazioni per ricordare i 90 anni di vita della sezione locale dedicata ad Angelo Giuliani ( qui la storia) e che hanno sede in via Don Camera 2.

Il programma della manifestazione si apre alle 10.15 con il ritrovo in via Matteotti sul piazzale vicino al Comune; alle 10.45 è prevista la sfilata con la partecipazione sulla banda musicale Verdi di Biandronno, Bregano e Bardello e, a seguire, la deposizione di una corona al monumento ai Caduti all’ingresso del cimitero e poi l’alzabandiera.

Alle 11.15 verrà celebrata la Messa al campo nella sede del gruppo, cui seguirà un rinfresco; alle 12.30 il pranzo in sede su prenotazione.