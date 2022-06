In casa con 5 chili di droga e 10 mila euro, arrestato un uomo di Como

Un uomo, di nazionalità italiana, è stato arrestato dalla Guarda di Finanzia di Como per detenzione ai fini di spaccio e quasi 5 chili di sostanza stupefacente sequestrata. L’arresto durante un’operazione antidroga effettuata a Como dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza nella serata del 3 giugno.

L’uomo è stato fermato mentre si trovava sulla sua macchina, nella zona di Bulgarograsso (CO) all’interno della quale sono stati trovati oltre 52 grammi di hashish (divisi in due panetti) e 10.990 euro in contanti (di diverso taglio), denaro di cui il soggetto non è stato in grado di dimostrare la lecita provenienza.

Le successive operazioni di perquisizione, eseguite con l’ausilio dell’unità cinofila del Gruppo di Ponte Chiasso, presso l’abitazione del soggetto, hanno permesso di sequestrare ulteriori 62 grammi di hashish (un panetto), un bilancino di precisione (utilizzato per la commissione del reato) e oltre 4,8 chili di B.H.O. (acronimo di Butane Hash Oil, ovvero un estratto di cannabis che può contenere elevate percentuali di THC, fino al 90%).

In particolare, quest’ultima sostanza stupefacente viene ottenuta utilizzando, nella fase preparatoria, il butano come solvente per separare le molecole attive dai fiori della cannabis. Il butano viene, poi, eliminato dall’estratto tramite l’applicazione di calore. Come risultato, si ottiene un concentrato potente e vischioso, dalla consistenza variabile a seconda delle modifiche durante il processo di estrazione o post-estrazione.

Il B.H.O., inoltre, è molto appiccicoso, ha un caratteristico colore dorato ed è, anche, estremamente potente. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato, sul mercato del minuto spaccio, guadagni per circa 25.000 euro. Il soggetto responsabile, al termine delle operazioni, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, dai militari, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato tradotto, presso la Casa Circondariale di Como- Bassone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per le condotte illecite, al vaglio della competente A.G., sulla base del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Il servizio è il diretto risultato della determinata e costante presenza delle Fiamme Gialle, sull’intero territorio provinciale, volta al contrasto delle varie forme di illegalità e alla tutela della salute pubblica.