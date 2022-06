Casa distrutta e due feriti in un incendio a Cunardo

Villa distrutta e due feriti in un incendio a Cunardo questa mattina, mercoledì 29 giugno. Per cause in via di accertamento ma probabilmente da ricondursi a problemi di natura elettrica una villa bifamiliare in via Rossini è andata in fiamme

Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio sono rimaste ferite due persone, un residente che si è tagliato nel tentativo di spegnere le fiamme e una vigile del fuoco caduta dall’altezza di circa un metro e mezzo: sono entrambi stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Luino.

Sul posto sono intervenuti quindici vigili del fuoco dalle sedi di Luino e Varese con due autopompe, un autobotte, un fuoristrada e un carro aria. Gli operatori hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area. L’abitazione è stata dichiarata inagibile.