Non è proprio proprio vero che vogliono tassare il calciobalilla

Da due giorni si parla molto del governo che vuole “tassare” il calcetto – nel senso del calciobalilla – e che rquesto ischierebbe di regalarci una estate senza giochi in spiaggia. Non è proprio così e sui giornali la cosa è stata raccontata in modo un po’ frettoloso privilegiando commenti ironici o indignati rispetto ai chiarimenti.

Il punto di partenza è una nota inviata ai giornali (e rilanciata dall’Ansa) dagli imprenditori del settore balneare, i titolari di concessioni dei “bagni” al mare. Le spiagge attrezzate sono solo alcuni dei luoghi dove si trova il “calcetto” (Foto di S. Hermann & F. Richter da Pixabay), che è spesso presente anche negli oratori, nei circoli e nei bar. Curiosamente non era però fin qui emersa nessun’altra protesta.

Il primo punto è che più che di “tassa” si parla di certificazione, che certo costa ma è limitata ed è diversa da una tassa. Secondo: le direttive erano già state comunicate mesi fa, inserendo il “calcetto” tra i giochi che devono essere registrati perché potenzialmente usati per gioco con scommesse.

L’obbligo di certificazione alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tutt’altro che una novità, visto che risale al 2008. All’inizio era solo per i videogiochi, poi venne esteso (nel 2012) anche ai giochi definiti “puro intrattenimento senza vincite di denaro”. Per fare esempi: il calciobalilla, il ping pong, i flipper, giochi che appunto si trovano in molti oratori, circoli popolari, bar. Nel 2020-21 si è passati a una fase più operativa, per così dire, dopo anni in cui l’obbligo di certificazione era solo teorico. Prima era stata data come scadenza il 28 febbraio, poi a seguito di proteste era stata spostata al 30 aprile e infine al 15 giugno.

Proprio quest’ultima scadenza per autocertificarsi è quella che ha messo in agitazione gli imprenditori balneari, una categoria già sul piede di guerra (da anni, ma di più ora) contro l’obbligo europeo di mettere a gara le concessioni delle spiagge (che sono patrimonio pubblico, del demanio) e che invece di solito passano di padre in figlio da decenni.

Ora: quali sono i costi per l’autocertificazione? Per adesso non molto pesanti: 10 euro complessivi, 5 euro per due diverse pratiche (una complicazione piuttosto inutile, va detto).

Attenzione però: se nella prima fase le autocertificazioni costano poco, una volta “a regime” si arriverà a costi più elevati. Dal 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023 – a seconda delle diverse categorie di giochi – si dovrà farlo attraverso un ente certificatore, con costi dai tremila ai cinquemila euro per ogni modello (di calciobalilla o di ping pong posseduto: se si hanno due calciobalilla uguali si fa una sola certificazione).