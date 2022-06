Cocaina in Canton Ticino, arrestato un uomo a Tenero

Un uomo di 36 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Tenero, in Canton Ticino, nell’ambito di una inchiesta svolta in collaborazione tra il Ministero pubblico, la Polizia Cantonale, quella della Città di Locarno e quella comunale di Minusio.

L’uomo finito in manette è un cittadino svizzero che vive in zona: il sospetto è che abbia preso parte a un rilevante traffico di stupefacenti. In particolare si sarebbe occupato di smerciare al dettaglio cocaina a una serie di clienti residenti in quell’area.

Le ipotesi di reato sono quelle di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.