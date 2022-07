A duecento all’ora in autostrada verso Locarno, patente ritirata e denuncia

A 205 km/h in autostrada in un tratto con limite di 100. Per questo è stato denunciato un 22enne svizzero del Locarnese, a cui la Polizia Cantonale ha anche ritirato la patente. È avvenuto lo scorso 17 luglio, poco dopo le 5 del mattino, sulla A13 in territorio di Tenero, direzione Locarno.

Non si tratta dell’unico caso di violazione macroscopica dei limiti: mercoledì 27 poco dopo la 1.30, sulla A2 in direzione Nord, in territorio di Monteceneri la Cantonale ha intercettato un autoveicolo che viaggiava ad una velocità di 190 chilometri orari, anche questo in un tratto con limite a 100. I contestuali accertamenti da parte della Polizia cantonale hanno permesso di risalire all’identità del conducente. Si tratta di un 25enne cittadino italiano domiciliato nel Canton Grigioni.

Entrambi gli automobilisti sono è stati denunciati al Ministero Pubblico quali pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Oltre alla denuncia penale, in entrambi i casi è scattato anche il ritiro della patente.