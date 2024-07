A Tenero lo spettacolo “Pourparler” di Terra e Laghi

Per il festival teatrale itinerante del Teatro Blu lo spettacolo di Annagaia Marchioro in collaborazione con Gioanna Donini

DI ANNAGAIA MARCHIORO

IN COLLABORAZIONE CON GIOVANNA DONINI

PRODUZIONE BRUGOLE&CO

#pourparler una stand-up un po’ veneta, un po’ italiana come non l’avete mai sognata.

Uno spettacolo teatrale dedicato al potere delle parole.

In scena un microfono ed un’attrice.

Ed una serie di contributi video, interviste con personaggi esilaranti e

folli.

Un viaggio alla scoperta delle parole, che possono essere finestre

oppure muri.