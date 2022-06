Concorso scuole secondarie: quasi tutti bocciati i candidati dell’area scientifica ( ma non per ignoranza)

(Immagine di repertorio)

Erano quasi 30.000 i candidati che, lo scorso mese di maggio, hanno sostenuto il concorso per ottenere una delle 700 cattedre per le discipline STEM alle superiori. Ma, alla fine del concorso per la classe la A50 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, i candidati ammessi all’orale sono stati poco più dell’1%. La notizia, riportata da Tuttoscuola.com, parla dell’1,16%. È andata leggermente meglio per i concorrenti della classe A26, passati per il 2,6%.

Ricordiamo che le cattedre di materie scientifiche sono quelle che, da anni, rimangono scoperte a causa della carenza di docenti di ruolo in graduatoria.

Come mai un tale risultato? Tuttoscuola spiega che il fallimento del concorso è dovuto al divieto per i concorrenti di usare carta e penna, un divieto deciso in base al parere della Commissione nazionale che riteneva che i quesiti fossero tali da non richiedere fogli per calcolare le risposte. La decisione, inizialmente presa per il concorso della classe A26 di inizio maggio, è stata estesa anche alla A50.

In particolare, per la Classe 26, matematica alle superiori, il divieto era stato spiegato perchè i quesiti non necessitavano di esercitazioni. Invece le domande richiedevano calcoli e conteggi impossibili da fare a mente. Per questa classe di concorso, l’ammissione all’orale è stata di soli 174 dei 6.567 iscritti. I posti vacanti per questa classe sono 200 che corrispondono al 50% dei 374 posti messi a bando.

Per ovviare alla mancanza di fogli, alcuni candidati hanno utilizzato le braccia. Dato il risultato e le modalità del concorso, sono già stati annunciati ricorsi per ottenere l’annullamento della prova.